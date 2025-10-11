Бельгия получила возможность передать F-16 Украине. Первые самолеты она сможет отправить уже после 13 октября.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена изданию Le Soir.

Что известно о передаче бельгийских F-16 Украине?

Тео Франкен посетил завод Lockheed Martin в Форт-Верти, штат Техас. Там готовят F-35 для Бельгии.

Их бельгийская сторона заказала у США еще в 2018 году.

Отмечается, что 13 октября Брюссель получит первые 4 самолета из 34. Эти поставки должны были начаться еще в конце 2023 года.

Получение F-35 позволит стране в рамках двустороннего соглашения по безопасности вскоре передать Украине свои F-16. Таким образом украинская авиация должна пополниться еще 30 списанными истребителями.

К слову, 26 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обещал, что Брюссель отправит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы.

Что известно о сотрудничестве Украины и Бельгии?