Бельгия получила возможность передать F-16 Украине: когда это произойдет
- Бельгия сможет передать Украине F-16 после 13 октября, когда получит F-35 из США.
- Передача истребителей является частью двустороннего соглашения по безопасности между Бельгией и Украиной.
Бельгия получила возможность передать F-16 Украине. Первые самолеты она сможет отправить уже после 13 октября.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление министра обороны Бельгии Тео Франкена изданию Le Soir.
Смотрите также Украина обогнала США в отдельной тактике применения F-16, – Defense Express
Что известно о передаче бельгийских F-16 Украине?
Тео Франкен посетил завод Lockheed Martin в Форт-Верти, штат Техас. Там готовят F-35 для Бельгии.
Их бельгийская сторона заказала у США еще в 2018 году.
Отмечается, что 13 октября Брюссель получит первые 4 самолета из 34. Эти поставки должны были начаться еще в конце 2023 года.
Получение F-35 позволит стране в рамках двустороннего соглашения по безопасности вскоре передать Украине свои F-16. Таким образом украинская авиация должна пополниться еще 30 списанными истребителями.
К слову, 26 августа министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обещал, что Брюссель отправит Украине несколько F-16 в ближайшие месяцы.
Что известно о сотрудничестве Украины и Бельгии?
В мае 2024 года было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Королевством Бельгия.
После этого Бельгия направила 200 миллионов евро на инициативу Германии по закупке систем ПВО для Украины. Также присоединилась к "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для украинской армии и выделила 200 миллионов евро на закупку 50 тысяч 155-мм артснарядов. Этот список можно продолжать.
Бельгия также пообещала отправить в Украину рекордные 30 самолетов F-16 до 2028 года. Но до сих пор этого не сделала из-за задержек с F-35. В отличие от Бельгии, Дания, Нидерланды и Норвегия уже передали часть обещанных истребителей Украине.
Кроме того, ЕС обсуждает так называемый "репарационный заем" на 140 миллиардов евро из доходов от замороженных российских активов. Но Бельгия сопротивляется этой идее.