Бельгія отримала можливість передати F-16 Україні. Перші літаки вона зможе відправити уже після 13 жовтня.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена виданню Le Soir.

Що відомо про передачу бельгійських F-16 Україні?

Тео Франкен відвідав завод Lockheed Martin у Форт-Верті, штат Техас. Там готують F-35 для Бельгії.

Їх бельгійська сторона замовила у США ще у 2018 році.

Зазначається, що 13 жовтня Брюссель отримає перші 4 літаки із 34. Ці постачання мали розпочатися ще наприкінці 2023 року.

Отримання F-35 дозволить країні у межах двосторонньої безпекової угоди невдовзі передати Україні свої F-16. Таким чином українська авіація має поповнитися ще 30 списаними винищувачами.

До слова, 26 серпня міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево обіцяв, що Брюссель відправить Україні декілька F-16 найближчими місяцями.

Що відомо про співробітництво України та Бельгії?