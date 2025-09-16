Укр Рус
Геополитика Европа Значит вступать в конфликт: будет ли Румыния сбивать дроны над Украиной
16 сентября, 18:07
3

Значит вступать в конфликт: будет ли Румыния сбивать дроны над Украиной

Дария Черныш
Основні тези
  • Румыния пока не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной, считая это участием в конфликте.
  • В то же время Польша предложила перехватывать российские беспилотники в Украине и ввести бесполетную зону, что вызвало угрозы со стороны России.

Румыния пока не поддерживает создание бесполетной зоны над Украиной. В то же время там не исключают, что позиция Бухареста может измениться в зависимости от развития событий.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан в эфире Antena 3, передает 24 Канал.

Смотрите также "Документ, который поддерживает Трамп и Европа": Зеленский высказал свое видение гарантий безопасности

Что сказали в Румынии о бесполетной зоне?

Никушор Дан заявил, что его страна скорее не поддержит идею создания бесполетной зоны над Украиной. Президент Румынии отметил, что такие действия можно расценивать, как участие в конфликте.

Существуют международные обычаи относительно того, что значит быть в конфликте или нет. И по этому вопросу, согласно некоторым толкованиям большинства, делать это определенным образом означает вступать в конфликт,
– сообщил Дан.

Однако некоторые страны Европы имеют другое мнение. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил, чтобы Запад перехватывал российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины и ввел бесполетную зону.

Из-за этого российский чиновник Джабаров пригрозил Польше потерей территориальной целостности.

Что говорят эксперты о бесполетной зоне?

  • Аналитик по безопасности Марк Тот объяснил 24 Каналу, что хотя Владимир Зеленский давно выступает за создание воздушного щита, Европа до сих пор рассматривала это скорее как вопрос послевоенной перспективы.

  • Эксперт Тот сказал, что чем раньше создадут воздушный щит, тем лучше. Также он добавил, что даже если бы инициативу поддержала "Коалиция желающих", эти силы должны действовать как полноценные боевые единицы.

  • Также в комментарии полковник запаса Роман Свитан отметил, что сбивание дронов над Украиной, в частности с участием европейских сил, – оптимальный вариант. По его мнению, усиление ПВО на линии фронта сделает невозможным подлет БПЛА как внутрь Украины, так и в Польшу.