"Маленький уб**док": Бессент якобы оскорблял Зеленского и мешал его встрече с Трампом

Министр финансов США Скотт Бессент советовал Дональду Трампу не приглашать Владимира Зеленского в Белый дом, а также якобы называл украинского президента "маленьким уродцем", "ребёнком с особыми потребностями" и "Мистером Бином на кокаине".

Об этом говорится в книге "Смена режима" журналистов The New York Times Мэгги Хаберман и Джонатана Свона, которая выйдет на следующей неделе, пишет The Guardian.

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Что известно о скандальных высказываниях Бессента в адрес Зеленского?

Авторы пишут, что несколько советников Трампа опасались, что во время визита Зеленского в Белый дом может возникнуть конфликт. Ожидалось, что президент Украины должен был подписать соглашение о полезных ископаемых.

Бывший советник по национальной безопасности Майк Волц безуспешно пытался убедить Трампа, что Зеленский должен приехать в костюме. А Бессент, в свою очередь, советовал Трампу вообще не впускать Зеленского в Белый дом без подписанного соглашения о полезных ископаемых.

Я имел дело с этим маленьким ублюдком. Он хитрый. Он как ребенок с особыми потребностями для европейцев. И ведет себя как Мистер Бин на кокаине,

– именно так министр финансов Бессент якобы говорил коллегам о Зеленском.

Однако встреча президентов Украины и США в Белом доме всё-таки состоялась. Она переросла в настоящий скандал. Представители администрации Трампа резко критиковали Зеленского и обвиняли его в неблагодарности за то, что он хотел для своей страны гарантий безопасности.

После встречи Бессент заявил Bloomberg, что Зеленский допустил "одну из крупнейших дипломатических ошибок" и что он "шокирован" его поведением в Овальном кабинете.

В книге также описывается неудачная подготовка соглашения о полезных ископаемых.

Перед скандалом в Белом доме Бессент посетил Киев, где встретился с президентом Украины. Их переговоры сопровождались резкими спорами.

Он якобы обращался к Зеленскому со словами: "Что, черт возьми, ты хочешь делать?".

Авторы считают, что сообщения о том, что Бессент позволял себе оскорблять президента Украины, могут создать неловкую ситуацию для администрации Трампа.

Впрочем, по мнению журналистов, для самого министра финансов самым деликатным моментом может стать то, что он якобы сравнивал Трампа со своим бывшим боссом — миллиардером и донором Демократической партии Джорджем Соросом, заявляя, что "они одинаковы".