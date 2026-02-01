Больше, чем символ: в NYT проанализировали, почему Путин одержим Донбассом

В Кремле не раз заявляли, что российские войска не прекратят боевые действия, пока Москва не установит полный контроль над Донецкой областью. Именно этот регион остается политическим и военным приоритетом Путина.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Зачем Путину Донецкая область?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что вопрос Донецкой области стал "единственным оставшимся пунктом, " на мирных переговорах и требует внимания.

Однако на следующий день Москва это опровергла. Помощник Путина Юрий Ушаков объяснил, что нужно урегулировать и другие вопросы, в частности гарантии безопасности, которые западные страны предложили Украине.

С самого начала вторжения России в Украину в 2014 году Донетчина была центральной в попытках Москвы отделить, а затем аннексировать преимущественно русскоязычный промышленный регион востока Украины, который Кремль изображает как исторически российский,

Значительную часть государственной пропаганды Россия построила именно вокруг якобы "спасения" жителей Донецкой и Луганской областей.

Территория Донецкой области, которую до сих пор контролирует Украина, также имеет символическое значение для Кремля. Именно там расположен Славянск – город, который в 2014 году одним из первых захватили пророссийские боевики. Неспособность России оккупировать этот город после 12 лет неудачных попыток может усилить критику со стороны провоенных националистов.

Захват остальной части Донецкой области также помог бы Путину сформировать нарратив о победе.

Если за столом переговоров вы получаете то, чего не смогли достичь силой, тогда ответ на вопрос, кто выиграл войну и кто продиктовал условия ее завершения, становится очевидным,

– сказал директор аналитического центра Carnegie Russia Eurasia Center в Берлине Александр Габуев.

По его словам, Путин также понимает, что любое решение Киева передать эти территории будет особенно болезненным внутри Украины, где за эту землю военные гибнут уже 12 лет.

Могут ли ВСУ выйти из Донбасса?