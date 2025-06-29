В армии Израиля заявляют, что удалось ликвидировать одного из основателей ХАМАС в Газе
- ЦАХАЛ уничтожил Хахама Мухаммада Иссу Аль-Иссу, одного из основателей военного крыла ХАМАС, в результате удара по Газа-Сити.
- Аль-Исса возглавлял подготовку боевых подразделений ХАМАС и планировал массовую атаку 7 октября.
- Израиль ранее ликвидировал нескольких высокопоставленных членов ХАМАС, включая Исмаила Хания и Яхья Синвара.
ЦАХАЛ сообщил об уничтожении Хахама Мухаммада Иссу Аль-Иссу в результате удара по Газа-Сити. Он –один из основателей военного крыла ХАМАС.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.
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ЦАХАЛ говорит о ликвидации основателя ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Хахама Мухаммада Иссы Аль-Иссы – одного из основателей военного крыла ХАМАС.
Аль-Исса возглавлял подготовку боевых подразделений ХАМАС, проводил учения и планировал массовую атаку 7 октября. Как руководитель боевой поддержки, он разрабатывал удары с воздуха и моря против Израиля,
– написали в ЦАХАЛ.
Журналисты напомнили, что в течение последнего года Израиль ликвидировал нескольких высокопоставленных членов ХАМАС, в частности лидеров Исмаила Хания и Яхья Синвара. ЦАХАЛ заявил, что Аль-Исса был одним из последних влиятельных командиров ХАМАС, которые оставались в секторе Газа.
Ранее военные Израиля сообщали о атаке на "крупнейший объект обогащения ядерного урана" в Иране. 13 июня бойцы ЦАХАЛ нанесли "значительный ущерб" крупному объекту по обогащению ядерной энергии.