В армии Израиля заявляют, что удалось ликвидировать одного из основателей ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ сообщил об уничтожении Хахама Мухаммада Иссу Аль-Иссу в результате удара по Газа-Сити. Он –один из основателей военного крыла ХАМАС.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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ЦАХАЛ говорит о ликвидации основателя ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Хахама Мухаммада Иссы Аль-Иссы – одного из основателей военного крыла ХАМАС.

Аль-Исса возглавлял подготовку боевых подразделений ХАМАС, проводил учения и планировал массовую атаку 7 октября. Как руководитель боевой поддержки, он разрабатывал удары с воздуха и моря против Израиля,

– написали в ЦАХАЛ.

Журналисты напомнили, что в течение последнего года Израиль ликвидировал нескольких высокопоставленных членов ХАМАС, в частности лидеров Исмаила Хания и Яхья Синвара. ЦАХАЛ заявил, что Аль-Исса был одним из последних влиятельных командиров ХАМАС, которые оставались в секторе Газа.

Ранее военные Израиля сообщали о атаке на "крупнейший объект обогащения ядерного урана" в Иране. 13 июня бойцы ЦАХАЛ нанесли "значительный ущерб" крупному объекту по обогащению ядерной энергии.