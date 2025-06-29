Соответствующую информацию подтверждают спутниковые кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
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Что происходит в Иране
Аналитики, ссылаясь на имеющиеся снимки, сделанные в пятницу, 27 июня, предполагают, что Иран начал ремонтные работы на обогатительном комплексе в Натанзе. Ранее объект атаковали Соединенные Штаты.
Коммерчески доступные спутниковые снимки, сделанные 27 июня, показывают, что Иран засыпал кратер, который образовался из-за американских противобункерных бомб GBU-57,
– говорится в отчете.
ISW, ссылаясь на обнародованные снимки, пишет, что на месте падения бомб зафиксировали 2 палатки и грузовик. Израильские СМИ и некоторые обозреватели предполагают, что Иран может пытаться извлечь обогащенный уран.
Впрочем, проверить эти данные пока невозможно. В то же время спутниковые кадры свидетельствуют, что удары со стороны Израиля уничтожили радар в провинции Хузестан 21 июня, который там был установлен в период между 2023 и 2024 годами.
Напомним, американские бомбардировщики B2 сбросили более 10 противобункерных бомб Massive Ordnance Penetrator на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Однако Исфахан поразили только ракетами Tomahawk.