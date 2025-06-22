Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штаба генерал Дэн Кейн на секретном брифинге в четверг, 26 июня. Детали приводит CNN со ссылкой на описание четырех осведомленных лиц, передает 24 Канал.

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Новые детали американской атаки

Секретный брифинг для законодателей провели Кейн, а также министр обороны Пит Гегсет, государственный секретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Американские бомбардировщики B2 сбросили более 10 противобункерных бомб Massive Ordnance Penetrator на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Однако Исфахан поразили только ракетами Tomahawk, запущенными с подводной лодки.

Слова Кейна о глубине объекта в Исфахане называют первым известным объяснением причин использования именно такого оружия.

Американские чиновники считают, что в подземных сооружениях Исфагана хранится почти 60% иранских запасов обогащенного урана, необходимого Ирану для того, чтобы когда-нибудь создать ядерное оружие,

– пишет СМИ.

Кроме того, вечером после брифинга сенатор-демократ Крис Мерфи заявил для CNN, что некоторые из возможностей Ирана "находятся так глубоко под землей, что мы никогда не сможем до них добраться". Тегеран имеет возможность переместить спасенное в районы, куда не может достичь американская бомбардировочная авиация.

Напомним, в четверг, 19 июня, накануне атаки на иранские ядерные объекты Дональд Трамп заявил, что ему может понадобиться 2 недели на принятие соответствующего решения. Это заявление было "попыткой застать иранцев врасплох", рассказал осведомленный высокопоставленный чиновник администрации президента для The Washington Post.