Почему Иран так и не рискнул поднимать свои истребители против США и Израиля

Во время масштабной операции США и Израиля против Ирана местные военно-воздушные силы почти не вступали в бой. Большинство иранских самолетов оставалось на земле, несмотря на удары по стране.

Эксперты объясняют это значительным технологическим отставанием иранской авиации от современных западных истребителей, пишет The National Interest.

Смотрите также Президент Ирана извинился перед соседними странами и назвал условие для прекращения атак

Почему Иран почти не оказывал воздушного сопротивления?

Во время операции США и Израиля под названием "Эпическая ярость" иранские военно-воздушные силы практически не противостояли атакам союзников. Аналитики объясняют это тем, что большинство боевых самолетов страны технически устаревшие и не способны эффективно противодействовать современным истребителям.

По данным экспертов, иранская авиация годами не получала серьезного обновления. Из-за санкций и изоляции страна вынуждена использовать преимущественно технику, которой уже несколько десятилетий.

Именно поэтому во время ударов значительная часть иранских самолетов оставалась на земле – военные пытались избежать их быстрого уничтожения.

В составе ВВС Ирана до сих пор находятся преимущественно старые модели истребителей. Среди них:

F-14 Tomcat (частично модернизированные версии),

F-4 Phantom II,

F-5 Tiger II,

несколько советских МиГ-29 и Су-24.

Многие из этих самолетов были созданы еще в 1960–1970-х годах. Даже после модернизаций они значительно уступают современным западным боевым машинам.

Зато США и Израиль используют новейшие самолеты, в частности истребители пятого поколения F-35 и F-22. Именно они обеспечивают почти полное преимущество в воздухе благодаря малозаметности, современным радарам и мощному вооружению.

В первые дни кампании союзники быстро установили контроль над воздушным пространством, что фактически лишило Иран возможности активно использовать свою авиацию.

Аналитики отмечают, что операция стала показательной: когда-то одна из сильнейших авиаций Ближнего Востока сейчас не способна обеспечить даже базовую защиту собственного неба.

Операция США в Иране: последние новости