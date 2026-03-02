"Друг" познался в беде: в ISW объяснили, почему на самом деле Россия не желает активно поддерживать Иран

Российские чиновники отреагировали на удары США и Израиля по Ирану традиционными заявлениями с осуждением. В то же время Кремль оказался не готов активно поддерживать Тегеран во время боевых действий.

Об этом говорится в отчёте аналитиков Института изучения войны (ISW).

Как на самом деле реагирует Россия?

Кремлевский диктатор Владимир Путин 1 марта выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану по поводу гибели Хаменеи, членов его семьи и нескольких иранских чиновников в результате американо-израильских ударов.

Путин назвал смерть аятоллы "убийством", совершенным "циничным способом", но не упомянул прямо ни о Соединенных Штатах, ни об Израиле.

Тем временем Министерство иностранных дел России выступило с аналогичным заявлением, назвав удары нарушением международного права. В ведомстве также раскритиковали Вашингтон и Тель-Авив за проведение атак после недавних попыток переговоров с Ираном и заявили, что эти действия угрожают региональной и глобальной стабильности.

Кроме того, МИД обвинил Израиль в том, что тот якобы ранее уверял Россию в отсутствии намерений осуществлять вооруженную агрессию против Ирана.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и первый заместитель председателя этого комитета Алексей Чепа, которые обычно транслируют позицию Кремля для внутренней аудитории, также раскритиковали действия США и призвали Совет Безопасности ООН и международное сообщество вмешаться, чтобы остановить удары.

Типичные заявления Москвы с осуждением ударов по Ирану подчеркивают ограниченные возможности России поддержать Тегеран и асимметричный характер российско-иранских отношений,

– отметили в ISW.

Во время войны в июне 2025 года Россия уже выступала с подобными заявлениями, однако не смогла предоставить Ирану существенной помощи для защиты от израильских, а впоследствии и американских атак.

По словам аналитиков, полномасштабная война России против Украины ограничивает ее способность оказывать Ирану военную поддержку. Это также свидетельствует о том, что со временем Москва стала менее зависимой от Ирана, наладив собственное производство значительной части ранее импортируемых компонентов, и одновременно значительно больше полагается на поддержку Северной Кореи.

Кремль вынужден балансировать между сохранением отношений с союзниками, в частности с Ираном, и попытками перезагрузить отношения с США на собственных условиях, в том числе пытаясь избежать новых американских санкций,

– подытожили аналитики ISW.

Что происходит в Иране?