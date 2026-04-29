Трамп приказал готовить длительную блокаду Ирана, – СМИ

Дональд Трамп поручил своей команде подготовиться к продолжительной блокаде Иран. США планируют усилить экономическое давление, в том числе ограничив нефтяной экспорт Тегерана.

По данным The Wall Street Journal, такой шаг рассматривается как альтернатива более рискованным сценариям развития конфликта.

Что известно о планах Трампа?

Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам разработать план долговременной блокады Ирана. Речь идет об усилении экономического давления на Тегеран., в частности, из-за ограничения его возможностей экспортировать нефть.

Одним из ключевых инструментов может стать препятствие судоходству в иранских портах и из них. Почему Трамп выбрал именно блокаду По информации журналистов, во время последних совещаний Дональд Трамп пришел к выводу, что блокада менее рискованным вариантом по сравнению с другими сценариями. Среди альтернатив рассматривались:

возобновление масштабных военных ударов

или полный выход США из конфликта

Впрочем, оба варианта, по оценке американского лидера, несут значительно большие риски, чем постепенное экономическое истощение Ирана.

Ключевой целью Вашингтона остается ограничение доходов Ирана от экспорта энергоресурсов. Именно нефть является одним из основных источников наполнения бюджета страны. В случае реализации плана США могут значительно усложнить транспортировку иранской нефти., что будет иметь прямое влияние на экономику государства.

На фоне эскалации ситуации Иран ранее сигнализировал о готовности к компромиссу. В частности, Тегеран допускал возможность промежуточного соглашения об открытии Ормузского пролива. В ответ США могли бы ослабить блокаду иранских портов, отложив более сложные переговоры по ядерной программе. Впрочем, по данным СМИ, Дональд Трамп скептически относится к последним предложениям Ирана и вряд ли согласится на них в нынешнем виде.

Что известно о мирных переговорах США и Ирана?

Президент США Дональд Трамп не поддерживает новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, которая предусматривает открытие Ормузского пролива без немедленного решения ядерного вопроса.

Трамп высказал свою позицию на совещании с советниками по нацбезопасности. В Вашингтоне опасаются, что открытие пролива без ограничения ядерной программы Ирана может лишить США важного рычага влияния. В то же время длительное блокирование этого стратегического маршрута уже привело к росту цен на энергоносители., в том числе и в США.

В Белом доме отмечают: любое соглашение должно отвечать интересам американцев и не допустить получения Ираном ядерного оружия. Переговоры между сторонами продолжаются, однако позиции в администрации США остаются разными– часть чиновников выступает за продолжение давления, другие призывают к компромиссу, чтобы избежать дальнейшей эскалации.