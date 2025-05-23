Туск назвал "госизменой" слова Навроцкого о блокировании вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Польши продолжает критиковать кандидата в президенты Кароля Навроцкого из-за его готовности отказаться от поддержки членства Украины в НАТО. Дональд Туск назвал такое решение "государственной изменой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TVN24. Напомним, 18 мая состоялся первый тур выборов, в результате которого вперед вышли представитель правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и независимый кандидат Навроцкий.

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Что заявил Туск о Навроцком

Накануне Навроцкий подписал соглашение с ультраправой "Конфедерацией", согласившись на отказ от ратификации украинского вступления в НАТО и запрет отправки польских солдат в Украину.

Кандидат в президенты Польши, который фактически в угоду господину Менцену (лидеру "Конфедерации" Славомиру Менцену – 24 Канал) в эфире говорит, что Польша никогда не согласится на Украину в НАТО, то нет для этого лучшего термина, чем государственная измена,

– сказал Туск.

Напомним, польский премьер-министр уже критиковал позицию Навроцкого. Туск отметил, что вступление Украины в НАТО – вопрос жизненно важной безопасности, а не личных симпатий.