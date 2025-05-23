Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TVN24. Нагадаємо, 18 травня відбувся перший тур виборів, унаслідок якого вперед вийшли представник провладної "Громадянської коаліції" Рафал Тшасковський та незалежний кандидат Навроцький.

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Що заявив Туск про Навроцького

Напередодні Навроцький підписав угоду з ультраправою "Конфедерацією", погодившись на відмову від ратифікації українського вступу до НАТО і заборону відправлення польських солдатів до України.

Кандидат у президенти Польщі, який фактично на догоду пану Менцену (лідеру "Конфедерації" Славоміру Менцену – 24 Канал) в ефірі каже, що Польща ніколи не погодиться на Україну в НАТО, то немає для цього кращого терміну, ніж державна зрада,

– сказав Туск.

Нагадаємо, польський прем'єр-міністр уже критикував позицію Навроцького. Туск зазначив, що вступ України в НАТО – питання життєво важливої безпеки, а не особистих симпатій.