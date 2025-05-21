Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Туска в соцмережі X.

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Що заявив Дональд Туск

Днями кандидат у президенти Польщі від правоконсервативної партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький заявив, що готовий відмовитися від підтримки членства України в НАТО, щоб заручитися підтримкою екскандидата у президенти від націоналістичної "Конфедерації".

На цю заяву політика відреагував глава польського уряду Дональд Туск.

Перша і найважливіша вимога Путіна до України та Заходу – заборонити Україні вступати в НАТО. Навроцький щойно охоче підписав цей постулат. Наступним буде капітуляція та поділ України. Він теж його підпише. Це смертельно небезпечно для Польщі,

– написав Туск.

Під час виступу у польському Сеймі міністр заявив, що політики партії "Право і справедливість" за одну ніч змінили свої погляди. За його словами, ще вчора вони підтримували вступ України до НАТО, а сьогодні – підтримують кандидата, який прямо виступає проти цього.

Ваш кандидат каже: "Ні, Україна не буде в НАТО за жодних умов", – ніби це питання особистих симпатій. Але це – питання нашої життєво важливої безпеки,

– підкреслив Туск.

Політик також нагадав, що Лєх Качинський – президент Польщі, який загинув у 2010 році в авіакатастрофі, і який свого часу очолював "Право і справедливість", був "рішучим прихильником євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, під час першого туру президентських виборів у Польщі проєвропейський Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, а консерватор Кароль Навроцький, який будує свою кампанію на антиукраїнських історичних претензіях, отримав 29,54%.