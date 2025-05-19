Самолет Трампу от Катара изначально обсуждали не как подарок, – CNN

Беспрецедентный подарок Дональду Трампу от Катара – элитный самолет Boeing 747, который станет президентским бортом главы Белого дома, изначально обсуждали не как подарок. Администрация Трампа хотела сначала приобрести этот борт.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Эту информацию предоставили изданию 4 источника, осведомленных в вопросе.

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Действительно ли администрация Трампа хотела приобрести самолет у Катара

Собеседники рассказали, что администрация Трампа сначала обратилась к Катару с просьбой о приобретении Boeing 747, который глава Белого дома мог бы использовать как президентский борт. Это противоречит заявлению президента, что Катар обратился к нему и предложил самолет в качестве "подарка".

Так, вскоре после инаугурации Трампа в январе из Пентагона обратились к компании Boeing относительно перспектив с самолетами, которые ожидают как замену для имеющихся правительственных самолетов. Однако выяснилось, что ждать придется еще 2 года.

В то же время администрация Трампа хотела получить замену самолета гораздо быстрее, поэтому ВВС поручили изучить различные варианты для этого. Также американский лидер поручил своему посланнику по вопросам Ближнего Востока Стиву Уиткоффу найти перечень подходящих самолетов.

Компания Boeing в конце концов передала Пентагону перечень других клиентов по миру с такими самолетами, что могли бы поработать заменой. Одним из них был Катар.

Сначала Пентагон предложил катарцам приобрести самолет, и там согласились, также изначально речь шла о лизинге, а не выкупе самолета.

Интересно, что 4 человека, знакомые с переговорами, говорят, что соглашение о передаче самолета от США к Катару все еще обсуждают юристы обеих сторон.

С того времени (первого обращения США к Катару – 24 Канал) и до сих пор этот вопрос все еще находится на рассмотрении юридических команд, и никакого решения вообще не принято,

– сказал один из источников.

Кроме того, остаются вопросы, сколько средств и усилий займет полное переоборудование самолета в президентский борт по всем стандартам безопасности. Действующие и бывшие чиновники с экспертными знаниями в этой области говорят, что это "монументальная работа", что может занять до 2 лет и в целом стоить едва ли не столько же, как сам самолет.

А 2 Boeing 747-800, которые должны стать постоянной заменой Air Force One, должны быть доставлены в 2027 году, во второй половине второго срока президентства Трампа.

К слову, ранее СМИ и Дональд Трамп заявляли, что самолет Boeing 747-8 будет принят в качестве подарка от Катара. Сначала воздушное судно, как говорил глава Белого дома, будет использоваться как временный президентский борт, а затем перейдет в собственность фонда президентской библиотеки Трампа.