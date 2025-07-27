Таиланд намекнул Трампу, что обойдется без его посредничества, и продолжил бои с Камбоджей

Уже четвертый день на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются бои. Они приостанавливались лишь на незначительный период из-за интенсивных осадков в зоне конфликта.

26 июля Дональд Трамп сообщил, что имел разговор с премьер-министрам обеих стран. Те якобы стремятся к прекращению огня и миру. Однако на практике заявление американского президента подтверждения своего не нашло, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что происходит между Таиландом и Камбоджей сейчас?

Камбоджа и Таиланд обменялись обвинениями в артиллерийских обстрелах спорных приграничных районов 27 июля утром – всего через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил, что лидеры обеих стран согласились работать над перемирием.

Камбоджа заявила, что полностью поддерживает призыв Трампа к немедленному прекращению огня. Таиланд в ответ поблагодарил США, но отметил, что не может начать переговоры, пока Камбоджа обстреливает мирное население, что Пномпень отрицает.

Наше условие – никакой третьей стороны, хотя мы благодарны за его (Трампа – 24 Канала) заботу,

– заявил исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтхам Вечаячай перед выездом на границу.

Он рассказал, что Таиланд предложил Камбодже провести двусторонние переговоры между министрами иностранных дел, чтобы согласовать условия прекращения огня и отвода войск и дальнобойного оружия.

Камбоджа обвинила Таиланд в начале боевых действий в воскресенье утром, заявив, что тайские войска мобилизуются вдоль границы. Таиланд же сообщил, что только отвечает на камбоджийские атаки.

Я четко объяснил уважаемому президенту Дональду Трампу, что Камбоджа соглашается на немедленное и безусловное прекращение огня между нашими вооруженными силами,

– написал в Facebook премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

Через четыре дня после самых ожесточенных столкновений за последнее десятилетие количество погибших превысило 30 человек, среди них – 13 мирных жителей в Таиланде и 8 в Камбодже. По данным властей, более 200 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов.

Таиланд и Камбоджа уже десятилетиями спорят из-за не демаркированных участков их 817-километровой границы. В центре споров – древние индуистские храмы Та Моан Тхом и храм Преа Вихеар XI века.