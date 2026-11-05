"Затронет всю Европу": Трамп анонсировал большой договор о Украине

Трамп заявил о подготовке масштабного соглашения. Оно якобы выйдет за рамки урегулирования войны в Украине.

Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме 5 ноября.

Что сказал Трамп о новом соглашении

Политик убежден, что будущее соглашение охватит всю Европу.

Он подчеркнул неизбежность достижения дипломатических договоренностей в ближайшее время. По его словам, переговорный процесс получил серьезный импульс для более широкого урегулирования.

Трамп подчеркнул, что масштабы будущего компромисса удивят наблюдателей и кардинально изменят ситуацию на континенте.

Но я просто говорю вам, что соглашение будет. Это будет большое соглашение. И оно коснется не только Украины. Оно будет очень масштабным, оно коснется не только Украины, и я даже могу сказать, что оно может затронуть всю Европу,

– заявил он.

Он также выразил уверенность в том, что выработанные решения найдут широкую поддержку среди международных партнеров.

"Это будет большое прекрасное соглашение, и все будут в восторге. Так, видите, вы все-таки добились своего", – добавил он.

К слову, тем временем в самих Штатах ситуация продолжает обостряться. Конгрессмен-республиканец Томас Масси объявил о намерении вынести на голосование вопрос о "импичмент министра обороны США Пита Хегсета ". Политики возлагают на главу Пентагона ответственность за провал на промежуточных выборах из-за войны в Украине.