Перед полным членством: ЕС разрабатывает новый план бонусов для Украины и других кандидатов, – СМИ

Европейская комиссия в настоящее время разрабатывает новый механизм поддержки стран-кандидатов, который позволит им получить часть экономических преимуществ членства в Евросоюзе ещё до официального вступления в блок.

Таким образом, в Брюсселе стремятся ускорить процесс расширения Евросоюза без смягчения требований к кандидатам. Об этом пишет Politico.

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Над чем работают в ЕС?

По словам собеседников издания, Еврокомиссия в настоящее время разрабатывает механизм так называемой "постепенной интеграции", который позволит странам-кандидатам получать отдельные экономические преимущества Евросоюза еще до официального вступления.

Доступ к преимуществам будет предоставляться в зависимости от прогресса в реформах и требований ЕС. В частности, рассматривается доступ к отдельным программам финансирования ЕС, преференциальным торговым соглашениям и частичный доступ к единому рынку.

Каждый пакет поддержки будет формироваться индивидуально для каждой страны в зависимости от результатов реформ. Инициатива призвана стимулировать продолжение сложных реформ, даже если до полного членства остаются годы.

Такой подход станет существенным отходом от действующей системы, при которой большинство экономических преимуществ доступно только государствам-членам. Издание пишет, что эта идея уже имеет более широкую политическую поддержку, чем предыдущие предложения.

В частности, Франция и Германия ранее выступали за аналогичные механизмы "упрощенного членства" для стран, которые длительное время ожидают вступления в Евросоюз.

Депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс заявил, что принцип "больше за больше" уже доказал свою эффективность. По его мнению, дополнительные преимущества должны получать те кандидаты, которые продемонстрировали наибольший прогресс в выполнении требований ЕС.

По информации Politico, новый подход должен помочь более активно вовлечь в процесс евроинтеграции, в частности, Украину, путь к полноправному членству которой, несмотря на политическую поддержку, может длиться еще годами.

Ожидается, что Еврокомиссия предложит странам ЕС поддержать работу над новой рамочной программой на заседании Европейского совета осенью или в конце года.

Кстати, после открытия первого переговорного кластера по вступлению в ЕС Украина и Молдова будут продолжать евроинтеграцию в разных темпах. В дальнейшем прогресс каждой из стран будет зависеть от выполнения необходимых реформ и условий.