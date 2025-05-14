"Никогда не хватало смелости": Борис Джонсон раскритиковал Запад во времена Байдена

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал поддержку Украины во времена президентства Джо Байдена. Он считает, что Запад не имел смелости сполна поддерживать государство.

Такое мнение политик высказал на Копенгагенском саммите по вопросам демократии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Путин получит вознаграждение за убийства украинцев: Джонсон раскритиковал "мирный план" Трампа

Что сказал Джонсон о поддержке Украины

По словам Джонсона, во времена президентства Джо Байдена Запад не был достаточно смелым, чтобы полностью поддержать Украину в войне, которую против нее развязала Россия.

Со всеми жалобами, которые мы можем сейчас иметь относительно позиции (президента США Дональда Трампа – 24 Канал), я просто отмечаю две вещи: знаете, во-первых, за Джо и предыдущие два года, что бы вы ни говорили о том, что делал Запад, мы просто пытались не дать украинцам проиграть. Но у нас никогда не хватало смелости дать им то, в чем они на самом деле нуждались,

– объясняет Джонсон.

Он также отметил, что Трамп заслуживает похвалы, потому что во время своего первого президентского срока в 2018 году предоставил Украине ПТРК Javelin и нарушил табу на предоставление летального оружия.

Джонсон добавил, что такие лидеры, как Трамп, слушают разные голоса, прежде чем принять решение и выразил надежду, что он не позволит Украине быть разгромленной.

Стоит заметить, что в феврале во время Мюнхенской конференции Борис Джонсон заявлял, что не во всем согласен с Трампом и не разделяет его восхищение главой Кремля Владимиром Путиным. Однако сказал о своей уверенности в том, что американский президент не предаст Украину.

К слову, недавно Джонсон призвал Дональда Трампа прекратить давить на Украину и сосредоточиться на противодействии Путину. Он отметил, что уступки диктатору не сработают.