"Миру не нужен император": президент Бразилии "наехал" на Трампа из-за угроз по БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что миру не нужен император после того, как его американский коллега Дональд Трамп пригрозил введением дополнительных тарифов против блока.

Его заявление прозвучало на фоне подготовки правительства США к завершению заключения десятков торговых соглашений с рядом стран до крайнего срока 9 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

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Лула ответил на угрозы Трампа

В конце саммита БРИКС, который прошел в период с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро, журналисты поинтересовались у президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы, что он думает об угрозах Дональда Трампа по пошлинам. Тот резко отреагировал на его слова.

Мир изменился. Мы не хотим императора... Это группа стран, которая хочет найти другой способ организации мира с экономической точки зрения... Я думаю, именно поэтому БРИКС создает людям дискомфорт,

– заявил он.

Источник, ознакомлен с этим вопросом, рассказал, что пока США не планируют вводить дополнительные тарифы в размере 10%, как угрожали ранее, но введут их, если посчитают, что отдельные страны осуществляют "антиамериканскую политику".

Еще в феврале американский президент предупреждал страны БРИКС, о том, что они столкнутся с дополнительными тарифами в размере 100%, если блок будет пытаться подорвать роль доллара США в мировой торговле. Но Лула хочет искать альтернативу.

"Мир должен найти способ, чтобы наши торговые отношения не проходили через доллар... Мы должны ответственно относиться к этому. Наши центральные банки должны обсудить это с центральными банками других стран", – добавил он журналистам 7 июля.

К слову, The Telegraph сообщало, что в случае введения новых тарифов против стран БРИКС, последствия для торговой политики и глобального влияния США могут быть очень серьезными, и совсем не в положительном свете.