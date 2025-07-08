Його заява пролунала на тлі підготовки уряду США до завершення укладення десятків торгівельних угод з низкою країн до крайнього терміну 9 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters.

Дивіться також Нові тарифи Трампа: в адміністрації президента США відбулася плутанина щодо мит

Лула відповів на погрози Трампа

Наприкінці саміту БРІКС, який пройшов в період з 6 по 7 липня у Ріо-де-Жанейро, журналісти поцікавилися у президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви, що він думає про погрози Дональда Трампа щодо мит. Той різко відреагував на його слова.

Світ змінився. Ми не хочемо імператора... Це група країн, яка хоче знайти інший спосіб організації світу з економічного погляду... Я думаю, саме тому БРІКС створює людям дискомфорт,

– заявив він.

Джерело, ознайомлене з цим питанням, розповіло, що наразі США не планують запроваджувати додаткові тарифи у розмірі 10%, як погрожували раніше, але введуть їх, якщо вважатимуть, що окремі країни здійснюють "антиамериканську політику".

Ще у лютому американський президент попереджав країни БРІКС, про те, що вони зіткнуться з додатковими тарифами у розмірі 100%, якщо блок намагатиметься підірвати роль долара США у світовій торгівлі. Але Лула хоче шукати альтернативу.

"Світ має знайти спосіб, щоб наші торгівельні відносини не проходили через долар... Ми повинні відповідально ставитися до цього. Наші центральні банки повинні обговорити це з центральними банками інших країн", – додав він журналістам 7 липня.

До слова, The Telegraph повідомляло, що у разі запровадження нових тарифів проти країн БРІКС, наслідки для торгівельної політики та глобального впливу США можуть бути дуже серйозними, і зовсім не в позитивному світлі.