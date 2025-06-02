Британия переходит в боевую готовность: там хотят построить 12 подводных лодок

Великобритания признает возможную угрозу со стороны России для европейских стран и планирует построить новые подводные лодки. В целом Королевство хочет пополнить свой флот на 12 атомных субмарин.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Что известно о планах Великобритании по пополнению флота

Сейчас Великобритания имеет 7 подводных лодок Astute. Однако их хотят заменить 12-ю новыми ударными атомными субмаринами. Также в рамках подготовки к возможному нападению планируется и дополнить четыре стратегические подводные лодки с ядерными ракетами Trident. Эти суда формируют морской компонент ядерного сдерживания Великобритании.

Новые лодки будут тщательно изготавливаться. Так Великобритания сможет строить новую подводную лодку каждые 18 месяцев. В эксплуатацию их планируют ввести в конце 2030 года.

Великобритания заключила с США и Австралией трехсторонний пакт безопасности AUKUS. Так страны обмениваются военными технологиями, информацией и совместно разрабатывают подводные лодки. Атомные субмарины Королевство также будет производить в рамках этого соглашения. Великобритания, в частности, планирует приобрести у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, будут финансироваться и другие программы. В частности он обещает инвестировать 15 миллиардов фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов США – 24 Канал) в программу создания ядерных боеголовок.

Стармер также объявил о трех "фундаментальных изменениях" в позиции Великобритании, чтобы создать сильную армию. Отмечается, что войско Великобритании в будущем должно быть "в 10 раз смертоноснее к 2035 году". Вооруженные силы стремятся постепенно переходить к боевой готовности, укрепить НАТО и "внедрять инновации и ускорять их в темпах военного времени".

Я считаю, что лучший способ предотвратить конфликт – это подготовиться к нему,

– отметил британский премьер-министр.

Все детали относительно нового оружия в британской армии должны быть изложены в Стратегическом обзоре обороны Великобритании, который вскоре опубликуют.

Другие заявления из речи Стармера

Кир Стармер подтвердил, что со стороны России может быть угроза для НАТО.

"Очень внимательно относится к постоянной угрозе со стороны России, независимо от того, идет ли речь об угрозах в Украине, или о более широких угрозах", – отметил он.

Также премьер ответил на вопрос о сокращении помощи для финансирования обороны. Правительство обязалось увеличить расходы Великобритании на оборону с 2,3% до 2,5% национального дохода до 2027 года. По словам Стармера, даже начальное сокращение было "трудным решением". Но пока он выразил удовлетворение тем, что правительство Великобритании "стабилизировало экономику".