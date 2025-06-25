Британия готовится к возможному военному нападению на свою территорию, – The Guardian

В Великобритании обновили стратегию национальной безопасности. В документе отмечается рост агрессии со стороны России и Ирана, что, по мнению правительства, может втянуть страну в будущий конфликт.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Кого Британия считает угрозой национальной безопасности

В обновленной стратегии национальной безопасности Великобритании изложен спектр угроз, с которыми, по словам британских министров, сейчас сталкивается страна.

В документе отмечается, что наращивание военной мощи России и рост количества нападений Ирана за рубежом означают, что Британия вскоре может быть втянутой в войну.

Некоторые противники закладывают основу для будущих конфликтов, занимая позиции, позволяющие им быстро действовать, чтобы вызвать серьезные сбои в наших энергетических и/или цепочках поставок, с целью удержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности прямой угрозы для территории Великобритании, потенциально с военным сценарием,

– говорится в документе.

В предисловии к обзору премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что мир очень сильно изменился.

"Российская агрессия угрожает нашему континенту. Стратегическое соперничество усиливается. Экстремистские идеологии на подъеме. Технологии трансформируют природу как войны, так и внутренней безопасности. На британской земле ведется враждебная для государства деятельность", – отметил он.

Кроме того, в обзоре подробно рассматриваются угрозы, с которыми сталкивается Британия как внутри страны, так и за рубежом. Главной из них отмечается Россия, учитывая ее кибератаки и попытки саботажа.

Также выделяется Иран. Все из-за союза Тегерана и Москвы и ссылки атак на диссидентов за рубежом.

К слову, ранее начальник Генштаба Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что у страны есть план относительно того, как победить Россию. Отмечается, что для этого Британии не нужна массовая помощь США.