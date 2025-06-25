Это станет самым большим укреплением ядерной позиции Лондона за последнее поколение. Об этом глава британского правительства Кир Стармер объявит на саммите НАТО в среду, 25 июня, о чем говорится на сайте правительства, информирует 24 Канал.

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Великобритания закупит истребители F-35A

Решение позволит сохранить 20 000 рабочих мест и поддержать 100 предприятий в программе F-35.

Указывается, что программа закупки предусматривает, что 15% глобальной цепочки поставок самолетов будет базироваться в Британии.

Новые самолеты будут базироваться на авиабазе RAF Marham. В общем, как указывается в сообщении правительства, Лондон намерен закупить 138 самолетов F-35 в течение срока действия программы.

Там отметили, что закупка самолетов восстановит ядерную роль Королевских ВВС после того, как Великобритания вывела с вооружения свое ядерное оружие воздушного базирования после окончания Холодной войны.

В сообщении правительства указывают, что Лондон будет использовать F-35A в рамках миссии НАТО по созданию ядерных самолетов двойного назначения.