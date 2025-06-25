Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Кого Британія вважає загрозою національній безпеці

У оновленій стратегії національної безпеки Великої Британії викладено спектр загроз, з якими, за словами британських міністрів, зараз стикається країна.

У документі зазначається, що нарощування військової потужності Росії і зростання кількості нападів Ірану за кордоном означають, що Британія незабаром може бути втягнутою у війну.

Деякі противники закладають основу для майбутніх конфліктів, займаючи позиції, що дають їм змогу швидко діяти, щоб викликати серйозні збої в наших енергетичних і/або ланцюжках поставок, з метою утримати нас від протистояння їхній агресії. Уперше за багато років ми повинні активно готуватися до можливості прямої загрози для території Великої Британії, потенційно з військовим сценарієм,

– йдеться в документі.

У передмові до огляду прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зауважив, що світ дуже сильно змінився.

"Російська агресія загрожує нашому континенту. Стратегічне суперництво посилюється. Екстремістські ідеології на підйомі. Технології трансформують природу як війни, так і внутрішньої безпеки. На британській землі ведеться ворожа для держави діяльність", – зазначив він.

Крім того, в огляді детально розглядаються загрози, з якими стикається Британія як усередині країни, так і за кордоном. Головною з них зазначається Росія, враховуючи її кібератаки і спроби саботажу.

Також виокремлюється Іран. Усе через союз Тегерана та Москви та посилання атак на дисидентів за кордоном.

До слова, раніше начальник Генштабу Великої Британії генерал Ролі Вокер заявив, що у країни є план щодо того, як перемогти Росію. Зазначається, що для цього Британії не потрібна масова допомога США.