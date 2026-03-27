Худший сценарий: Великобритания и НАТО должны готовиться защищать Европу без США

Великобритания и союзники по НАТО должны готовиться к "худшему сценарию", при котором США не будут участвовать в обороне Европы. На фоне непредсказуемой политики Белого дома это подрывает традиционные представления о роли США как ключевой военной силы альянса.

Об этом сообщает Sky News.

К чему должна готовиться Европа?

Напряженность между администрацией Дональда Трампа и правительством Кира Стармера может поставить под угрозу надежность ключевых элементов национальной безопасности Великобритании. Речь идет, частности, о обслуживании ракет Trident для ядерных подводных лодок, обмен разведданными и доступ к программам вроде истребителей F-35.

Совместный комитет по стратегии национальной безопасности призвал Лондон планировать постепенное уменьшение зависимости от двусторонних отношений с США, которые сейчас критически важны для ядерных, разведывательных и вообще оборонных возможностей.

Великобритании, Европе и Канаде также рекомендовали разработать план "перехода к большему европейскому лидерству в НАТО".

Эти заявления прозвучали на фоне нового выступления стороны Дональда Трампа, который в очередной раз раскритиковал союзников, в частности Великобританию, за отказ присоединиться к войне против Ирана. Он высмеял два британских авианосца, назвав их "игрушками", и заявил, что страны НАТО "абсолютно ничего не сделали" для противодействия иранскому режиму.

В соцсетях американский лидер добавил, что США "ничего не требуют от НАТО", однако одновременно призвал "никогда не забывать" этот момент.

Этот комментарий является еще одним сигналом того, что поддержка Вашингтоном трансатлантического альянса в соответствии со статьей 5 его основополагающего договора о коллективной обороне, где нападение на одного союзника считается нападением на всех, не может быть гарантирована,

– отмечают в Sky News.

Трамп также неоднократно пренебрежительно высказывался о Кире Стармере, заявляя, что тот "не похож на Уинстона Черчилля".

