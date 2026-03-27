Про це повідомляє Sky News.

До чого має готуватися Європа?

Напруженість між адміністрацією Дональда Трампа та урядом Кіра Стармера може поставити під загрозу надійність ключових елементів національної безпеки Великої Британії. Йдеться, зокрема, про обслуговування ракет Trident для ядерних підводних човнів, обмін розвідданими та доступ до програм на кшталт винищувачів F-35.

Спільний комітет зі стратегії національної безпеки закликав Лондон планувати поступове зменшення залежності від двосторонніх відносин зі США, які наразі критично важливі для ядерних, розвідувальних і загалом оборонних спроможностей.

Великій Британії, Європі та Канаді також рекомендували розробити план "переходу до більшого європейського лідерства в НАТО".

Ці заяви пролунали на тлі нового виступу боку Дональда Трампа, який вкотре розкритикував союзників, зокрема Велику Британію, за відмову долучитися до війни проти Ірану. Він висміяв два британські авіаносці, назвавши їх "іграшками", та заявив, що країни НАТО "абсолютно нічого не зробили" для протидії іранському режиму.

У соцмережах американський лідер додав, що США "нічого не потребують від НАТО", однак водночас закликав "ніколи не забувати" цей момент.

Цей коментар є ще одним сигналом того, що підтримка Вашингтоном трансатлантичного альянсу відповідно до статті 5 його основоположного договору про колективну оборону, де напад на одного союзника вважається нападом на всіх, не може бути гарантована,

– зазначають у Sky News.

Трамп також неодноразово зневажливо висловлювався про Кіра Стармера, заявляючи, що той "не схожий на Вінстона Черчилля".

