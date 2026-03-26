Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік у Брюсселі, повідомляє ЄП з посиланням на власну кореспондентку.

Чи продовжуватимуть поставки зброї?

У ЗМІ з'явилася інформація стосовно того, що Пентагон нібито розглядає можливість перенаправлення озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО, яке раніше замовили для України європейські союзники.

Генеральний секретар НАТО запевнив, що передача зброї Києву у рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) надходитиме без перешкод, і не буде перенаправлена для військових зусиль на Близькому Сході.

Можу запевнити вас, що критично важлива підтримка від Сполучених Штатів для України, оплачена союзниками, – ця відома абревіатура PURL – продовжує надходити,

– заявив він.

Ідеться про критичне для України військове спорядження. На думку Марка Рютте, "поруч із розвідувальними даними", якими Сполучені Штати діляться з Україною, саме поставки в рамках PURL є "життєво важливими".

Водночас він уточнив, що під час публічної пресконференції не може надати всю інформацію про окремі поставки зброї, проте повідомив про значні обсяги з моменту запуску відповідного механізму влітку 2025 року.

"PURL наразі поставив близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони", – наголосив генеральний секретар НАТО під час брифінгу.

Що наразі з допомогою Україні?