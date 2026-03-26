Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час презентації свого звіту за 2025 рік у Брюсселі, повідомляє ЄП з посиланням на власну кореспондентку.
Дивіться також Союзники закривають гаманці: Україні все складніше знайти гроші на зброю
Чи продовжуватимуть поставки зброї?
У ЗМІ з'явилася інформація стосовно того, що Пентагон нібито розглядає можливість перенаправлення озброєння, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО, яке раніше замовили для України європейські союзники.
Генеральний секретар НАТО запевнив, що передача зброї Києву у рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) надходитиме без перешкод, і не буде перенаправлена для військових зусиль на Близькому Сході.
Можу запевнити вас, що критично важлива підтримка від Сполучених Штатів для України, оплачена союзниками, – ця відома абревіатура PURL – продовжує надходити,
– заявив він.
Ідеться про критичне для України військове спорядження. На думку Марка Рютте, "поруч із розвідувальними даними", якими Сполучені Штати діляться з Україною, саме поставки в рамках PURL є "життєво важливими".
Водночас він уточнив, що під час публічної пресконференції не може надати всю інформацію про окремі поставки зброї, проте повідомив про значні обсяги з моменту запуску відповідного механізму влітку 2025 року.
"PURL наразі поставив близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони", – наголосив генеральний секретар НАТО під час брифінгу.
Що наразі з допомогою Україні?
Президент України визнав, що наша держава вже не в пріоритеті для США, які ще нещодавно були головним постачальником зброї завдяки фінансовій допомозі європейців, на тлі війни на Близькому Сході.
Але наразі, за його словами, адміністрація американського президента Дональда Трампа не припиняла постачати Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, попри війну на Близькому Сході.
Politico писало, що Європа побоюється, що Дональд Трамп може скоротити підтримку України на тлі війни з Іраном. У ЄС остерігаються, що це стане відповіддю на небажання допомагати у вищезгаданому регіоні.