Європа намагається уникнути розриву трансатлантичних відносин і демонструє обмежену підтримку дій США проти Тегерана, щоб утримати Вашингтон у процесі підтримки України. Про це пише Politico.
Чи припинить Трамп допомогу Україні?
Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що війна в Ірані "не повинна відволікати нашу увагу від підтримки, яку ми надаємо Україні".
Причини занепокоєння посилилися після різких заяв Трампа. Він розкритикував європейських союзників за небажання допомогти розблокувати Ормузьку протоку.
НАТО – це паперовий тигр! Вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку… Боягузи. Ми це запам'ятаємо,
– заявив Трамп.
Додаткове занепокоєння викликала інформація про те, що Москва пропонувала Вашингтону обмін. Припинити передачу розвідданих Ірану в обмін на зупинку американської допомоги Україні.
Європейські уряди також побоюються, що війна на Близькому Сході виснажує запаси ракет і систем ППО, необхідних Україні.
Емірати витрачають ракети Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує,
– зауважив один з дипломатів.
На цьому тлі європейські лідери – зокрема Кір Стармер та генеральний секретар НАТО Марк Рютте – намагаються продемонструвати підтримку США. Вони просувають ідею забезпечення безпечного судноплавства в Ормузькій протоці, хоча поки що конкретні зобов'язання залишаються обмеженими.
За словами дипломатів, така позиція має прагматичну мету, "йдеться про те, щоб впоратися з цією людиною".
Попри заяви про підтримку, Макрон і канцлер Німеччини підкреслюють, що не мають наміру втягуватися у війну з Іраном. Однак, лідер Франції був більш обережним на публіці, але активним за лаштунками. Водночас у Європі визнають, для Трампа "зовнішній вигляд іноді важливіший за зміст".
Що відомо про підтримку України Трампом?
Риторика Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського знову загострилася. Американський лідер фактично звинуватив українського президента у перешкоджанні мирним переговорам, заявивши, що з ним складніше домовитися, ніж із Росією. Водночас Трамп продовжує демонструвати м'якший тон щодо Кремля, пояснюючи дії Москви та перекладаючи частину відповідальності.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час розмови з Дональдом Трампом наголосив на важливості підтримки України та посилення тиску на Росію. Він підкреслив, що Європа має відігравати ключову роль у мирному процесі й не допустити ухвалення рішень щодо України без її участі.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати продовжують підтримку України, надаючи критично важливу розвідувальну інформацію та озброєння через європейських партнерів. За його словами, США разом із союзниками працюють над тим, щоб забезпечити Україну всім необхідним для протидії російській агресії та посилити тиск на Росію.