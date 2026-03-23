Европа пытается избежать разрыва трансатлантических отношений и демонстрирует ограниченную поддержку действий США против Тегерана, чтобы удержать Вашингтон в процессе поддержки Украины. Об этом пишет Politico.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что война в Иране "не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы предоставляем Украине".
Причины беспокойства усилились после резких заявлений Трампа. Он раскритиковал европейских союзников за нежелание помочь разблокировать Ормузский пролив.
НАТО – это бумажный тигр! Они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив... Трусы. Мы это запомним,
– заявил Трамп.
Дополнительное беспокойство вызвала информация о том, что Москва предлагала Вашингтону обмен. Прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на остановку американской помощи Украине.
Европейские правительства также опасаются, что война на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и систем ПВО, необходимых Украине.
Эмираты тратят ракеты Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается,
– заметил один из дипломатов.
На этом фоне европейские лидеры – в частности Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте – пытаются продемонстрировать поддержку США. Они продвигают идею обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, хотя пока конкретные обязательства остаются ограниченными.
По словам дипломатов, такая позиция имеет прагматическую цель, "речь идет о том, чтобы справиться с этим человеком".
Несмотря на заявления о поддержке, Макрон и канцлер Германии подчеркивают, что не намерены втягиваться в войну с Ираном. Однако, лидер Франции был более осторожным на публике, но активным за кулисами. В то же время в Европе признают, для Трампа "внешний вид иногда важнее содержания".
Риторика Дональда Трампа в отношении Владимира Зеленского снова обострилась. Американский лидер фактически обвинил украинского президента в препятствовании мирным переговорам, заявив, что с ним сложнее договориться, чем с Россией. В то же время Трамп продолжает демонстрировать мягкий тон в отношении Кремля, объясняя действия Москвы и перекладывая часть ответственности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время разговора с Дональдом Трампом отметил важности поддержки Украины и усиления давления на Россию. Он подчеркнул, что Европа должна играть ключевую роль в мирном процессе и не допустить принятия решений по Украине без ее участия.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддержку Украины, предоставляя критически важную разведывательную информацию и вооружение через европейских партнеров. По его словам, США вместе с союзниками работают над тем, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для противодействия российской агрессии и усилить давление на Россию.