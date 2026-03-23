Европа пытается избежать разрыва трансатлантических отношений и демонстрирует ограниченную поддержку действий США против Тегерана, чтобы удержать Вашингтон в процессе поддержки Украины. Об этом пишет Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что война в Иране "не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы предоставляем Украине".

Причины беспокойства усилились после резких заявлений Трампа. Он раскритиковал европейских союзников за нежелание помочь разблокировать Ормузский пролив.

НАТО – это бумажный тигр! Они жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив... Трусы. Мы это запомним,

– заявил Трамп.

Дополнительное беспокойство вызвала информация о том, что Москва предлагала Вашингтону обмен. Прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на остановку американской помощи Украине.



Европейские правительства также опасаются, что война на Ближнем Востоке истощает запасы ракет и систем ПВО, необходимых Украине.

Эмираты тратят ракеты Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается,

– заметил один из дипломатов.

На этом фоне европейские лидеры – в частности Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте – пытаются продемонстрировать поддержку США. Они продвигают идею обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе, хотя пока конкретные обязательства остаются ограниченными.

По словам дипломатов, такая позиция имеет прагматическую цель, "речь идет о том, чтобы справиться с этим человеком".

Несмотря на заявления о поддержке, Макрон и канцлер Германии подчеркивают, что не намерены втягиваться в войну с Ираном. Однако, лидер Франции был более осторожным на публике, но активным за кулисами. В то же время в Европе признают, для Трампа "внешний вид иногда важнее содержания".

