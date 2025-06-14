Британия перебрасывает войска на Ближний Восток на фоне угроз со стороны Ирана, – Sky News

После вспышки войны между Израилем и Ираном Дональд Трамп заявил о готовности США защитить самих себя и Тель-Авив. Такую же позицию высказал президент Франции, пообещав помочь израильтянам в отпоре иранских атак.

Иран в свою очередь пригрозил атаковать военные базы США, Великобритании и Франции, если эти страны помогут Израилю в отражении иранских атак, передает 24 Канал.

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Великобритания перебрасывает истребители на Ближний Восток на фоне ударов

Известно, что премьер Британии Кир Стармер подчеркнул, что его страна не предоставляла Израилю никакой вооруженной помощи, поскольку считает, что конфликт нужно деэскалировать.

В то же время, как сообщает Sky News, Лондон воспринял серьезно угрозу Ирана, перебросив истребители и другие военные ресурсы на Ближний Восток.

Премьер-министр, общаясь с журналистами во время перелета на саммит G7 в Канаде, отказался исключить возможность оказания военной поддержки Израилю, как это было в октябре прошлого года во время баллистической атаки со стороны Тегерана.

Стармер отметил, что ситуация постоянно меняется. Однако добавил, что Великобритания уже перебрасывает свои силы на Ближний Восток в рамках мер на случай чрезвычайных ситуаций в регионе.