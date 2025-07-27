Британия шокировала заявлением: она назвала страну вне блока НАТО, за которую готова воевать

Британия заявила о готовности присоединиться к возможному вооруженному конфликту в Тихоокеанском регионе, если ситуация вокруг Тайваня обострится.

Об этом сказал министр обороны страны Джон Хили во время выступления на борту авианосца HMS Prince of Wales, прибывшего в австралийский Дарвин для участия в совместных учениях с союзниками, в частности США, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что говорит Великобритания о готовности воевать на стороне Тайваня?

Хили отметил, что Великобритания и Австралия имеют опыт совместных боевых действий и готовы снова выступить вместе, если возникнет необходимость. По его словам, чем лучше союзники подготовлены к бою, тем эффективнее они способны сдерживать агрессора.

Это заявление стало одной из самых решительных позиций британских властей относительно возможного вовлечения в конфликт в регионе. В то же время министр уточнил, что высказывается в целом и Великобритания стремится к мирному и дипломатическому урегулированию споров.

Хили также отметил, что мир держится на силе, а главная сила Британии – это ее союзники.

Справка: Китай не исключает возможности применения силы для захвата Тайваня, который считает своей территорией. Аналитики предупреждают, что попытка Пекина вторгнуться на остров может повлечь глобальный конфликт.

Британский министр признал, что напряженность в регионе растет: Китай усиливает военное присутствие, захватывает спорные рифы и оказывает давление на соседние страны. Несмотря на это, Лондон до сих пор избегал четких заявлений о возможном вмешательстве в случае войны за Тайвань. В регионе уже действуют два британских патрульных корабля.

Большинство стран, в частности США, придерживаются политики "стратегической неопределенности" - намеренно не разглашают, придут ли на помощь Тайваню в случае нападения.

Хотя бывший президент Джо Байден неоднократно прямо говорил о готовности США защищать остров, Дональд Трамп более осторожен в высказываниях. В то же время Пентагон готовится к возможному конфликту.

Нынешняя администрация США пересматривает свое участие в альянсе по безопасности AUKUS в рамках политики "Америка прежде всего". Австралия также не спешит с прямыми заявлениями: премьер Энтони Албаниз на прошлой неделе отказался ответить, присоединится ли страна к США в случае войны с Китаем.