Британия шокировала заявлением: она назвала страну вне блока НАТО, за которую готова воевать
- Великобритания заявила о готовности поддержать союзников в случае войны вокруг Тайваня, подчеркивая важность совместной обороны с Австралией.
- Министр обороны Джон Хили отметил, что страна предпочитает мирное урегулирование, но готовится к возможным угрозам в регионе из-за роста агрессии Китая.
- В то же время большинство государств, включая США и Австралию, придерживаются политики "стратегической неопределенности" относительно прямой военной поддержки Тайваня.
Британия заявила о готовности присоединиться к возможному вооруженному конфликту в Тихоокеанском регионе, если ситуация вокруг Тайваня обострится.
Об этом сказал министр обороны страны Джон Хили во время выступления на борту авианосца HMS Prince of Wales, прибывшего в австралийский Дарвин для участия в совместных учениях с союзниками, в частности США, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Что говорит Великобритания о готовности воевать на стороне Тайваня?
Хили отметил, что Великобритания и Австралия имеют опыт совместных боевых действий и готовы снова выступить вместе, если возникнет необходимость. По его словам, чем лучше союзники подготовлены к бою, тем эффективнее они способны сдерживать агрессора.
Это заявление стало одной из самых решительных позиций британских властей относительно возможного вовлечения в конфликт в регионе. В то же время министр уточнил, что высказывается в целом и Великобритания стремится к мирному и дипломатическому урегулированию споров.
Хили также отметил, что мир держится на силе, а главная сила Британии – это ее союзники.
Справка: Китай не исключает возможности применения силы для захвата Тайваня, который считает своей территорией. Аналитики предупреждают, что попытка Пекина вторгнуться на остров может повлечь глобальный конфликт.
Британский министр признал, что напряженность в регионе растет: Китай усиливает военное присутствие, захватывает спорные рифы и оказывает давление на соседние страны. Несмотря на это, Лондон до сих пор избегал четких заявлений о возможном вмешательстве в случае войны за Тайвань. В регионе уже действуют два британских патрульных корабля.
Большинство стран, в частности США, придерживаются политики "стратегической неопределенности" - намеренно не разглашают, придут ли на помощь Тайваню в случае нападения.
Хотя бывший президент Джо Байден неоднократно прямо говорил о готовности США защищать остров, Дональд Трамп более осторожен в высказываниях. В то же время Пентагон готовится к возможному конфликту.
Нынешняя администрация США пересматривает свое участие в альянсе по безопасности AUKUS в рамках политики "Америка прежде всего". Австралия также не спешит с прямыми заявлениями: премьер Энтони Албаниз на прошлой неделе отказался ответить, присоединится ли страна к США в случае войны с Китаем.