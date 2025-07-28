Про це сказав міністр оборони країни Джон Хілі під час виступу на борту авіаносця HMS Prince of Wales, що прибув до австралійського Дарвіна для участі в спільних навчаннях із союзниками, зокрема США, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Що каже Британія про готовність воювати на боці Тайваню?

Хілі наголосив, що Велика Британія та Австралія мають досвід спільних бойових дій і готові знову виступити разом, якщо виникне потреба. За його словами, чим краще союзники підготовлені до бою, тим ефективніше вони здатні стримувати агресора.

Ця заява стала однією з найрішучіших позицій британської влади щодо можливого залучення до конфлікту в регіоні. Водночас міністр уточнив, що висловлюється загалом і Велика Британія прагне мирного й дипломатичного врегулювання суперечок.

Хілі також зазначив, що мир тримається на силі, а головна сила Британії – це її союзники.

Довідка: Китай не виключає можливості застосування сили для захоплення Тайваню, який вважає своєю територією. Аналітики попереджають, що спроба Пекіна вторгнутися на острів може спричинити глобальний конфлікт.

Британський міністр визнав, що напруженість у регіоні зростає: Китай посилює військову присутність, захоплює спірні рифи й чинить тиск на сусідні країни. Попри це, Лондон до цього часу уникав чітких заяв щодо можливого втручання в разі війни за Тайвань. У регіоні вже діють два британські патрульні кораблі.

Більшість країн, зокрема США, дотримуються політики "стратегічної невизначеності" — навмисно не розголошують, чи прийдуть на допомогу Тайваню в разі нападу.

Хоча колишній президент Джо Байден неодноразово прямо говорив про готовність США захищати острів, Дональд Трамп обережніший у висловлюваннях. Водночас Пентагон готується до можливого конфлікту.

Нинішня адміністрація США переглядає свою участь у безпековому альянсі AUKUS у межах політики "Америка передусім". Австралія також не поспішає з прямими заявами: прем'єр Ентоні Албаніз минулого тижня відмовився відповісти, чи приєднається країна до США в разі війни з Китаєм.