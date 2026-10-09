Геополитика Европа Бывшего главу немецкой разведки подозревают в передаче секретных данных китайскому генералу
9 октября, 12:43
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Бывшего главу немецкой разведки подозревают в передаче секретных данных китайскому генералу

Катерина Міленіна

Бывший глава разведки Германии Август Ханнинг, возможно, передавал секретные документы генералу китайской армии. По данным следствия, бывший чиновник получил почти две тысячи внутренних документов BND и на протяжении многих лет поддерживал тесный контакт с иностранной спецслужбой.

Об этом сообщает Der Spiegel.

В чем обвиняют бывшего главу BND?

По данным следствия, с 2010 по 2012 год Ханнинг получил почти две тысячи внутренних документов немецкой разведки через своего бывшего руководителя аппарата – 64-летнего Манфреда Данкесрайтера. Часть этих материалов экс-глава ведомства мог использовать для подготовки аналитического материала в интересах офицера иностранной разведки.

Генеральная прокуратура Германии заявила, что Ханнинг в течение нескольких лет находился в "тесном контакте" с сотрудником иностранной спецслужбы и предоставлял ему конфиденциальную политическую информацию, частично основанную на материалах BND.

Задержание бывшего руководителя немецкой разведки / Фото: журнал SPIEGEL TV

Что известно о китайском генерале?

Как выяснили журналисты, этим контактом был Ван Цзяньчжэн – генерал-майор китайской армии в отставке, который 23 года работал военным дипломатом в Германии, Австрии и Швейцарии. Впервые его направили в Восточный Берлин в 1987–1990 годах (в конце существования ГДР), а после воссоединения Германии он дважды возвращался туда на службу – в последний раз с 2009 по 2013 год.

Сейчас Вана считают одним из самых влиятельных экспертов Пекина по вопросам Германии. Он работает в Китайском институте международных стратегических исследований – государственном аналитическом центре под эгидой вооруженных сил КНР. Известно, что Ханнинг встречался с ним на нескольких конференциях, а также оба входили в Раду консультантов немецко-китайского "экопарка" в городе Циндао.

Что грозит фигурантам и как отреагировал Азербайджан?

На этой неделе генеральный прокурор Германии возбудил расследование в отношении Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Его сообщнику Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже.

Ранее в СМИ появлялась информация, что секретные данные также мог получать представитель Азербайджана, однако в Баку такие заявления официально опровергли. Напомним, мы писали, что Ханнинга задержали в собственном доме. Этот громкий шпионский скандал разоблачили случайно в ходе расследования совершенно другого дела о похищении детей.