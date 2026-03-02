ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы разведштаба "Хезболлы" в Бейруте

Армия обороны Израиля официально подтвердила, что во время точечного удара по Бейруту был ликвидирован Хусейн Маклед. Он руководил разведывательным штабом группировки "Хезболла".

Дополнительную информацию ЦАХАЛ пообещал обнародовать позже. О ситуации в Ливане пишет Euro News.

Какова ситуация в Бейруте?

Правительство Ливана объявило о немедленном запрете военной и силовой деятельности "Хезболлы" на территории страны. Премьер-министр Наваф Салам заявил, что организацию обяжут передать вооружение под контроль государства.

Это решение приняли после экстренного заседания правительства несмотря на то, что "Хезболла" имеет представительство и в кабинете министров, и в парламенте. Оно прозвучало через несколько часов после того, как поддерживаемая Ираном группировка сообщила о запуске ракет и беспилотников в направлении Израиля, заявив, что это ответ на ликвидацию верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана после провала ядерных переговоров. Во время первых волн атак ликвидировали часть иранского военно-политического руководства, включая аятоллу Али Хаменеи.

В ответ Израиль совершил масштабные авиаудары по Бейруту и десяткам населенных пунктов на юге Ливана. По данным министерства здравоохранения, погиб по меньшей мере 31 человек, еще по меньшей мере 149 получили ранения.

После заседания правительства Салам отметил, что ливанское государство решительно и безоговорочно отвергает любые военные или силовые действия, которые осуществляются с территории страны за пределами законных государственных институтов.

Что известно о "Хезболле"?

Это шиитское движение, которое сочетает политическую деятельность с мощным военизированным крылом и долгое время имело значительное влияние в Ливане. Организация была основана в начале 1980-х при поддержке Ирана с целью борьбы против Израиля во время израильской оккупации юга Ливана в период гражданской войны.

С 1992 года движение участвует в выборах и превратилось в весомую политическую силу. Его вооруженное крыло осуществляло атаки на израильские и американские подразделения, группировка сохраняет тысячи бойцов и значительный ракетный арсенал на юге страны и продолжает противостоять Израилю в приграничных спорных районах.

Подавляющее большинство государств Запада, в частности США, а также страны Персидского залива и Лиги арабских государств внесли ее в список террористических организаций.

Как Израиль начал наступление на "Хезболлу"?