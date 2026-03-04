Иран шантажирует Ормузским проливом: может ли это восстановить нефтяные доходы России

Ситуация на Ближнем Востоке может временно повысить спрос на российскую нефть – в частности Индия уже рассматривает возобновление ее закупки – однако стратегическая цель США заключается именно в контроле над глобальными нефтяными потоками, что противоречит российским интересам.

Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что операция против Ирана, которая началась накануне запланированного визита Трампа в Китай, также является козырем в переговорах с Пекином.

Выиграет ли Россия от событий на Ближнем Востоке?

Полностью уничтожить нефтяную инфраструктуру Персидского залива вряд ли удастся, а любая попытка Ирана перекрыть Ормузский пролив натолкнется на немедленную реакцию США, потому что деблокирование является для Вашингтона делом принципа.

Госсекретарь Марко Рубио уже предупредил, что в случае угрозы нефтяному экспорту из Персидского залива Соединенные Штаты введут все возможные меры для стабилизации глобального рынка.

Персидский залив обеспечивает четверть мирового нефтяного экспорта – это существенно влияет на цены, особенно для азиатских стран. Альтернативные поставщики есть – США, Венесуэла, Россия – и именно Москва может временно выиграть от нестабильности вокруг Персидского залива,

Выигрыш России от нефтяной нестабильности будет временным – как только война закончится, США восстановят свои правила игры. Ведь одна из ключевых целей американской операции против Ирана – установление контроля над глобальными нефтяными потоками и закрепление роли США как главного регулятора мирового нефтяного рынка, что особенно важно в контексте противостояния с Китаем.

Какие последствия для рынка нефти будет иметь перекрытие Ормузского пролива?

Операция против Ирана началась неслучайно – именно накануне запланированного визита Трампа в Китай, и победа над Ираном до конца марта станет весомым козырем в переговорах с Си Цзиньпином. Контроль над нефтяными потоками – одна из ключевых целей этой войны, и именно здесь интересы США и России кардинально расходятся.

Санкции против российской нефти и танкерного флота – это не помощь Украине и не способ остановить войну, хотя такие цели тоже есть. Главное – контроль США над нефтяным рынком, и именно здесь интересы Вашингтона и Москвы кардинально противоречат друг другу,

Сейчас цены на нефть выросли лишь до 80 долларов за баррель, однако полное перекрытие Ормузского пролива могло бы подтолкнуть их до 100 долларов и выше – чем Россия может воспользоваться. Стратегически же США заинтересованы в нормализации рынка, и страны ОПЕК уже приняли решение увеличить добычу для компенсации дефицита.

Страны ОПЕК уже договорились увеличить добычу для компенсации нефтяного дефицита, поэтому в стратегической перспективе рынок нормализуется – и Россия не получит тех больших выгод, на которые рассчитывает.

Обратите внимание! Основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко отметил, что если Иран вскоре даст сигнал о начале переговоров, требования Дональда Трампа будут максимальными. Если же Тегеран решит затянуть, что создает риски для конкретных лиц и руководства страны, условия сделки могут быть другими.

