"Путин загнал себя в ловушку": как США помогли России и чем это закончится – интервью экс-спецпредставителя Трампа

Соединенные Штаты и Израиль начали операцию против Ирана, но она затянулась. Дональд Трамп уже несколько раз объявлял о победе на Ближнем Востоке, но конца войны не видно. Цены на нефть выросли, что больше всего играет на руку российскому диктатору Владимиру Путину, ведь помогает ему финансировать войну против Украины.

Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в интервью 24 Канала объяснил, какие последствия война на Ближнем Востоке и цены на нефть будут иметь в будущем. Также он рассказал, что в Белом доме на самом деле думают о мирных переговорах и Путине. Больше деталей – читайте далее в материале.

Как Трамп помог Путину?

Дональд Трамп заявил, что НАТО без США – бумажный тигр и раскритиковал союзников за то, что они не присоединились к ударам по Ирану. В то же время несколько стран отметили, что готовы помочь в обеспечении работы Ормузского пролива, но не будут участвовать в боевых действиях. Насколько сильно Вашингтон разочарован осторожностью союзников, и означает ли это, что трансатлантическое единство сейчас переживает серьезное напряжение?

Если НАТО – бумажный тигр, то почему его помощь важна? Если Альянс слабый – почему это имеет значение? Но это не так. НАТО – не бумажный тигр и вполне способен даже без США. С Соединенными Штатами Альянс сильнее, но и без них он силен. Военная поддержка союзников в Персидском заливе была бы полезной, но пока нет четкого понятия осмысленной военной операции.

Трамп просил страны направить тральщики и эсминцы для сопровождения судов через Персидский залив. Но пока Иран сохраняет возможность атаковать судоходство и тех, кто его будет сопровождать с помощью дронов, ракет, морских мин и беспилотников, – такая операция не будет работать.

Итак, учитывая посты Трампа, – он раздражен, но не тем, чем следовало бы. Прежде всего его раздражает то, что иранский режим продолжает держаться.

Что это все означает? Думаю, в краткосрочной перспективе это очень выгодно России. Она получит больше денег от продажи нефти и газа. Санкции с российской нефти в море снимаются, что станет для Владимира Путина большим финансовым выигрышем.

Кроме того, это отвлекает внимание от российской войны против Украины и переключает ее на Иран и Персидский залив. Это также означает, что США и страны Персидского залива будут отдавать приоритет собственной ПВО, а не помощи Украине в этой сфере. И это минус для Украины. Однако это краткосрочный эффект, но я не думаю, что в долгосрочной перспективе это что-то меняет.

Полное видео с Куртом Волкером: смотрите видео

Я считаю, что фундаментальный интерес США и Европы, по-прежнему, заключается в том, чтобы Украина преуспела. Россия связана с Ираном. Она является противником США и Европы и использует свою позицию, чтобы помогать Тегерану. Это не то, что приветствуется в США.

Думаю, мы создали краткосрочную проблему, предоставив Путину помощь, но в долгосрочной перспективе динамика остается неизменной.

Сколько продлится операция на Ближнем Востоке?

Ожидаете ли вы, что операция США на Ближнем Востоке затянется, и действительно ли Трамп заинтересован в том, чтобы быстро ее завершить, или она может продолжаться как минимум до промежуточных выборов?

Президент Трамп хотел бы закончить все это очень быстро, ведь он рассчитывал на короткую войну. Он хотел, чтобы режим капитулировал, но этого не произошло. Сейчас Трамп уже три недели вовлечен в эту войну, и конца ей не видно. Это вызывает у него раздражение. Он хотел бы закончить ее, но проблема в том, что он пока не понимает, как это сделать.

Ключевая проблема в том, что президент США до сих пор не определился со своей реальной целью. Или это смена режима в Иране? Или нужно избавиться от теократии, аятолл, КСИР и установить что-то другое? Если да, тогда мы должны двигаться в этом направлении и привлекать все необходимые ресурсы, в том числе, если нужно, наземные войска.

Или цель состоит в том, чтобы ослабить режим, но оставить его у власти, чтобы потом иметь дело с ослабленным иранским режимом и вести с ним переговоры или формировать новую систему безопасности для судоходства в Персидском заливе.

Если речь идет о первом варианте, то это затянется надолго, но, считаю, что так и следует сделать. Не стоит бросать то, что уже началось; нужно закончить дело. Если же Трамп хочет прекратить боевые действия раньше, он вполне может выбрать вариант, когда иранский режим останется у власти, но будет ослаблен, а в Персидском заливе будет создана новая система безопасности.

Кстати, Соединенные Штаты определили 9 апреля датой завершения войны с Ираном, чтобы Трамп мог прибыть в Израиль 22 апреля на день независимости. Уже вскоре могут состояться переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

И если это так, все может закончиться быстрее. Но тогда нас ждет долгосрочное обязательство по обеспечению безопасности, сопровождения судов, поддержки стран Залива. И для этого потребуется помощь не только США, но и союзников по НАТО.

Какими будут отношения США, Европы и Украины через 10 лет?

Все чаще звучит мнение, что Европе нужно меньше опираться на США в вопросах собственной безопасности. Как вы видите отношения США и Европы в сфере безопасности в следующие 10 лет?

Европе и так следовало меньше зависеть от США в вопросах собственной безопасности в течение последних 30 лет, поэтому хорошо, что она наконец начинает больше вкладываться в оборону. Европейцы активно участвуют в развертывании сил НАТО. Они будут развивать свою оборонную промышленность. Все это Европа должна была делать давно, и я рад, что сейчас это происходит.

Ваш горизонт планирования на 10 лет вперед очень уместен, потому что мы часто отвлекаемся на то, что происходит в этом месяце или в следующем. Я не вижу серьезного раскола между США и Европой через 10 лет, но предполагаю более сбалансированные трансатлантические отношения, в которых европейские страны и союзники по НАТО будут делать относительно больше.

Украина сделает вклад в европейскую безопасность, США будут концентрироваться на западном полушарии и Азии, но будут оставаться вовлеченными и делать меньше по мере того, как Европа будет брать на себя больше. Такой сбалансированный Альянс будет сильным и эффективным и, вероятно, именно к этому мы придем через 10 лет.

Что в Белом доме думают о Путине и переговорах?

Владимир Зеленский отправил украинскую делегацию в США, чтобы возобновить переговоры о возможном мирном процессе. По его словам, главный вопрос заключается не в том, готова ли Россия к переговорам, а в том, с какой позицией она в них снова входит. На поле боя она не достигает реальных успехов, хотя продолжает убеждать в обратном. Как вы сегодня оцениваете позицию России и понимает ли Белый дом, что Украина может иметь даже более сильные карты, чем Россия?

Путин с самого начала никогда не относился к этим мирным переговорам серьезно. Он рассматривал их как еще один способ достичь уступок от Украины и создать разногласия между США, Украиной и Европой. Его никогда не интересовал мир, и сейчас тоже, а также он никогда не собирался уходить с украинской территории. Наоборот, он требовал, чтобы Украина ушла с территорий, которые она контролирует, поэтому на самом деле его это никогда не интересовало.

Более того, война на Ближнем Востоке временно усиливает Путина, поэтому у него сейчас еще меньше интереса к реальным переговорам по регулированию. Однако президент Зеленский очень разумно действует по нескольким направлениям. Одно из них – помощь США недорогими средствами борьбы с большим количеством дронов. Украина научилась этому и теперь делится опытом с США и странами Персидского залива, что является разумным шагом.

Также немедленное возвращение к усилиям мирных переговоров – тоже мудрый шаг. Украина должна быть всегда готова говорить и выдвигать разумные предложения по достижению прекращения огня и, наверное, президент Зеленский именно это сейчас и делает.

Кроме того, надо думать, с какой позиции Россия входит в эти переговоры. Но также нужно думать о том, с какой позицией в них входят Украина, европейцы и США. Путин должен видеть, что мы сильные, устойчивые, дееспособные, хорошо обеспечены финансово и готовы действовать длительное время. Это как раз и демонстрируется, поэтому это хороший сигнал Путину.

По вопросу, действительно ли Белый дом понимает Путина, – я так не считаю. Там все еще верят в то, что с Путиным можно заключить соглашение, а вслед за мирным соглашением якобы будут выгодные для США бизнес-сделки. Это – неправда.

Путин лишь выставляет это как заманчивую перспективу для США. Он хочет заманить их выгодными соглашениями и крепким миром. Но на самом деле он не имеет к этому никакого интереса и никогда на это не пойдет. Однако в Белом доме пока этого не видят. А если и видят, то не показывают этого, хотя Путин просто водит их за нос.

В то же время Россия не хочет видеть европейцев за столом переговоров по завершению войны в Украине. Почему Москва резко выступает против участия Европы?

Потому что европейцы видят насквозь все игры Путина, его блеф, демонстративность и переговорные хитрости. Они знают историю, культуру, языки. И сегодня европейцы знают об Украине больше, чем Стив Уиткофф или США, поэтому они называли бы вещи своими именами и разоблачали бы путинский блеф так, как США сейчас не будут делать.

Путин хочет, чтобы его воспринимали как равного Дональду Трампу, а Россию как равную Соединенным Штатам. Поэтому он стремится подать все это как двустороннее соглашение между США и Россией, а не как процесс, который признает Украину независимой страной и одновременно учитывает, что в этом заинтересованы многие другие государства.

Появилась информация, что якобы Путин предложил прекратить обмен разведывательными данными с Ираном, если Вашингтон прекратит разведывательную поддержку Украины. Как вы оцениваете этот политический маневр Кремля?

Интересно, что россияне отрицают обмен разведданными, а потом предлагают его прекратить. Путин пытается извлечь выгоду сразу из двух заявлений, и очень хорошо, что Белый дом отверг это предложение. В Белом доме должны понимать, что Иран и Россия находятся на одной стороне вместе с Китаем, Северной Кореей, правительством Венесуэлы, Кубы и тому подобное. Это – сторона диктатур, которые стремятся подавлять собственные народы и подрывать западное доминирование в мире.

Соединенные Штаты должны быть на одной стороне с Европой, Украиной, Израилем, Южной Кореей, народом Венесуэлы и народом Ирана. И если мы это понимаем, тогда надо воспринимать предложения, которые идут из Кремля, как несерьезные и как те, что не соответствуют нашим интересам.

На самом деле это способ затянуть войну в Украине, поссорить Запад с Украиной, и такие предложения никогда не будут действительно выполнены, если речь идет об Иране и России, которые якобы не нацелены против американцев в Персидском заливе. Пока этот режим остается у власти, американские силы и интересы в Персидском заливе, Европе и самих США будут оставаться мишенью иранского терроризма еще долгие годы.

Как Путин загнал себя в ловушку?

Путин, вероятно, не только не собирается заканчивать войну, но и убежден в своей победе. На чем основывается эта уверенность? Это дезинформация, политический расчет или еще что-то?

Прежде всего я не знаю, насколько он в этом уверен. Путин демонстрирует уверенность, показывает, что он убежден в победе, потому что это самый надежный способ произвести впечатление сильной позиции. Он не хочет показывать слабость.

Возможно, его вводят в заблуждение доклады военных и разведки с места событий. Глава генштаба России Валерий Герасимов посетил российские войска в Украине и ложно заявил о взятии ими ряда населенных пунктов, которые на самом деле оставались украинскими. Так что, возможно, Путина вводят в заблуждение.

Также, вероятно, он считает, что сможет продержаться дольше Запада, который слаб и разобщен, привлечь Трампа, отдалить Европу и усилить давление на Украину, чтобы рассорить их, и это в конце концов сыграет ему на руку.

Кроме того, Путин никогда этого не скажет, но он не знает, как закончить войну в Украине. Так же, как Трамп сейчас не знает, как завершить войну против Ирана. Путин обещал россиянам, что будет иметь успех в войне, что она закончится быстро, что россияне победят нацистов, демилитаризуют Украину и тому подобное. На самом деле Россия не выиграет. Она никогда не побеждала и не способна на это.

Но если Путин это признает, тогда развалится весь замысел, на котором строилось начало этой войны, и это ослабит его позиции в России. Поэтому, думаю, он сам загнал себя в ловушку и теперь вынужден изображать успех, и он будет продолжать это делать, потому что признание правды подорвет его лидерство.

Может ли Россия напасть на Эстонию?

В Эстонии считают, что Запад может жить в опасных иллюзиях, ведь России не нужны годы для подготовки к новой конфронтации – она может достаточно быстро после затухания войны в Украине начать ограниченную операцию против НАТО. Эстонцы опасаются, что Россия может создать что-то вроде Донбасса на пограничной линии. Как вы оцениваете такую возможность?

Считаю, что эстонцы правы. России не обязательно начинать полномасштабную войну. Она может бросить вызов НАТО – действительно ли Альянс готов сопротивляться. Ведь многие люди в странах НАТО, речь идет об общественном мнении, а также о некоторых правительствах, действительно захотят воевать с Россией через часть территории Эстонии или Литвы. Россия будет пытаться использовать очень ограниченную операцию, чтобы расколоть НАТО.

Поэтому эстонцы правильно делают, что заранее поднимают эту проблему, чтобы мы об этом говорили и находили способы ясно донести до России, что не допустим захвата даже одного дюйма территории НАТО. Именно это Кремль должен постоянно слышать и понимать. Эти опасения вполне обоснованы, и мы обязаны на них реагировать.