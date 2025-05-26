Король Чарльз III – в Канаде: что важное должен продемонстрировать визит для Трампа

Король Чарльз III прилетел в Канаду по приглашению премьер-министра Марка Карни. Британский монарх должен открыть новую парламентскую сессию.

Частично это должно стать посланием президенту США Дональду Трампу относительно суверенитета Канады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о визите Чарльза III

По данным издания, в понедельник, 26 мая, в аэропорту Оттавы короля встретила группа приветственных гостей, среди них были официальные лица, лидеры коренных народов, школьники, армейский полк и много журналистов.

Такое "пышное" событие сопровождалось тонкими намеками на напряженную политику, которая последовала после неоднократных призывов и угроз президента США Дональда Трампа сделать Канаду 51-м штатом США.

Ожидается, что во вторник, 27 мая, монарх зачитает тронную речь, написанную офисом Карни, в котором будут изложены приоритеты его правительства, и то, как премьер-министр планирует реализовать свои 7 основных целей.

Первой целью в перечне является договоренность о новых экономических и оборонных отношениях с США, одновременно укрепляя связи с "надежными торговыми партнерами и союзниками во всем мире", в том числе и с Британией.

Какое послание Трампу готовят

Bloomberg отмечает, что это впервые с 1977 года канадский монарх зачитает речь парламента. Хотя обычно речь зачитывает представитель монархии в Канаде, кем сейчас является генерал-губернатор Мэри Саймон.

Это довольно грубый инструмент с точки зрения посыла, который пытаются послать. Но я думаю, что это эффективно, если вы пытаетесь общаться с этим конкретным президентом (Трампом – 24 Канал). Он (король Чарльз – 24 Канал) первым посещает нас, он открывает наш парламент, и он также король Канады,

– сказал профессор Карлтонского университета в Оттаве Филипп Лагассе.

По его словам, Дональд Трамп восхищается королем. И хоть сам Чарльз вряд ли будет напрямую ссылаться на словесную войну Канады с Трампом, офис премьер-министра был более откровенным относительно причин визита.

"Эта историческая честь соответствует весу нашего времени. Канада имеет устойчивого защитника в лице нашего суверена", – заявлял ранее Марк Карни. Впрочем, считают. что визит короля направлен не только на США.

По мнению Лагассе, соответствующий визит должен заверить канадцев в фундаментальных институтах и системе правления их собственной страны. Также это должно стать подтверждением, что в Канаде нет "американской системы".