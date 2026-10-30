Си Цзиньпин провел рекордные чистки в верхушке компартии Китая, – The Guardian

В ходе пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая из ее рядов исключили рекордное число – 33 чиновника. В связи с масштабной антикоррупционной кампанией на собрании было зафиксировано наибольшее количество пустых кресел в истории.

Как сообщает издание The Guardian, в заседании приняли участие лишь 279 постоянных членов и кандидатов в члены Центрального комитета вместо 376 человек, присутствовавших в 2022 году.

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Среди исключенных деятелей оказался Чжан Юся, ранее занимавший вторую по значимости должность в военной иерархии страны, а также бывший партийный секретарь Синьцзяна Ма Синьжуй.

С момента прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпин сосредоточил внимание на искоренении коррупции, однако в последние годы кампания затронула высшие чины в партийных и военных структурах. Аналитики предполагают, что расследования также служат инструментом для устранения соперников или наказания за нелояльность.

В результате проверок состав Центрального военного совета сократился с традиционных семи человек до всего лишь двух. В настоящее время орган представляют непосредственно Си Цзиньпин и Чжан Шэньминь, ответственный за антикоррупционную работу в армии.

Состав Центрального комитета и Политбюро должен быть обновлен на партийном съезде в следующем году. Впрочем, масштаб отстранения чиновников привел к тому, что претендентов на руководящие должности осталось крайне мало.

Напомним, что ранее сообщалось о предполагаемой встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина для обсуждения войны в Украине. Переговоры могут состояться в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на 18–19 ноября в Шэньчжэне, хотя китайская сторона это событие пока не подтвердила.

В Украине высказали предостережения относительно таких переговоров. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что подобный диалог может усилить стремление Путина продолжать войну, поскольку лишь подпитал бы манию величия кремлевского диктатора.