Как сообщает агентство Reuters, американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон стремится к скорейшему прекращению боевых действий из-за высоких рисков эскалации. Общаясь с журналистами во время визита в Узбекистан, он отметил, что президент США четко выразил свое желание остановить конфликт.

Что говорят в США о переговорах

"Разговоры о такой встрече велись. Не знаю, окончательно ли она согласована, но позиция президента ясна: он хочет, чтобы война между Украиной и Россией закончилась", – отметил Рубио.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты обеспокоены возможностью распространения войны на другие государства.

Мы не видим ничего хорошего в этой войне. Мы видим много ее недостатков, в частности вполне реальный риск эскалации и распространения этого конфликта на другую страну из-за неудачной диверсионной атаки, из-за беспилотников, которые попадают под действие средств радиоэлектронной борьбы,

– отметил госсекретарь.

Чиновник прибыл в Самарканд для встречи с представителями стран формата C5+1, в который входят США и пять государств Центральной Азии.

Напомним, ранее Марко Рубио заявлял, что для дипломатии не нужны доказательства готовности России к миру, ведь "это не уголовное дело".

Между тем Москва предлагает провести в ноябре трехсторонний саммит с участием США и Китая, чтобы договориться о завершении войны на своих условиях, причем президента Украины на эту встречу приглашать не планируют.