Сі Цзіньпін провів рекордні чистки у верхівці компартії Китаю, – The Guardian

Як повідомляє видання The Guardian, у засіданні взяли участь лише 279 основних членів та кандидатів у члени Центрального комітету замість 376 осіб, які були присутні у 2022 році.

Adv

популярні відео

Що відомо про кадрові чистки у Китаї

Серед виключених діячів опинився Чжан Юся, який раніше обіймав другу за значущістю посаду у військовій ієрархії країни, а також колишній партійний секретар Сіньцзяну Ма Сіньжуй.

З моменту приходу до влади у 2012 році Сі Цзіньпін зосередив увагу на викоріненні корупційних дій, проте останніми роками кампанія торкнулася найвищих чинів у партійних і військових структурах. Аналітики припускають, що розслідування також слугують інструментом для усунення суперників або покарання за нелояльність.

У результаті перевірок склад Центральної військової ради скоротився з традиційних семи осіб лише до двох. Наразі орган представляють безпосередньо Сі Цзіньпін і Чжан Шенмін, відповідальний за антикорупційний напрямок в армії.

Реклама

Склад Центрального комітету та Політбюро мають оновити на партійному з'їзді наступного року. Втім, масштаб усунення чиновників призвів до того, що претендентів для призначення на керівні ролі залишилося вкрай мало.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про ймовірну зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна для обговорення війни в Україні. Переговори можуть відбутися в межах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, запланованого на 18 – 19 листопада у Шеньчжені, хоча китайська сторона подію поки не підтвердила.

В Україні висловили застереження щодо таких переговорів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що подібний діалог може посилити прагнення Путіна воювати далі, оскільки лише підживив би манію величі кремлівського диктатора.