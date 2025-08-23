Членство Украины в Евросоюзе могло бы стать важным элементом послевоенных гарантий для Киева, поскольку хоть это и экономический блок, однако он имеет более строгие формальные обязательства в обороне, чем НАТО.

Таким образом кроме экономических преимуществ членство в ЕС имеет определенную другую выгоду, поскольку эта организация предусматривает и взаимную оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как ЕС может помочь Украине?

В издании сообщают, что хоть членство в ЕС не является оперативным вариантом, однако потенциально это может обеспечить Украине безопасность от российской агрессии.

Пункт о взаимной обороне, изложен в статье 42.7 Договора о Европейском Союзе, подробно определяет, что если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии, другие страны ЕС "обязаны помогать ей всеми возможными средствами,

– говорится в статье.

Предполагают, что это лучший вариант, чем членство в НАТО, поскольку его устав обязывает своих членов принять для помощи союзнику те действия, которые "считают необходимыми". Соглашение же о ЕС обязывает членов задействовать "все возможные средства".

В то же время пункт о взаимной обороне Европейского Союза до сих пор никогда не был проверен в условиях военного нападения со стороны другого государства. Впрочем, известно, что в 2015 году Франция его использовала после террористических атак в Париже.

Несмотря на вышеупомянутое, все это действует при условии членства в ЕС, вступление в который в случае Украины может длиться еще не один год. Не в последнюю очередь из-за сопротивления друзей Москвы внутри ЕС, среди которых, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан.

Возможное вступление Украины в ЕС