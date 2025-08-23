Bloomberg назвало лучшую гарантию безопасности для Украины, чем членство в НАТО
- Членство Украины в ЕС может обеспечить защиту благодаря обязательству о взаимной обороне, изложенном в статье 42.7 Договора о Европейском Союзе.
- Впрочем, вступление Украины в Европейский Союз может занять много лет, частично из-за сопротивления некоторых лиц, таких как венгерский премьер Виктор Орбан.
Членство Украины в Евросоюзе могло бы стать важным элементом послевоенных гарантий для Киева, поскольку хоть это и экономический блок, однако он имеет более строгие формальные обязательства в обороне, чем НАТО.
Таким образом кроме экономических преимуществ членство в ЕС имеет определенную другую выгоду, поскольку эта организация предусматривает и взаимную оборону. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Как ЕС может помочь Украине?
В издании сообщают, что хоть членство в ЕС не является оперативным вариантом, однако потенциально это может обеспечить Украине безопасность от российской агрессии.
Пункт о взаимной обороне, изложен в статье 42.7 Договора о Европейском Союзе, подробно определяет, что если государство-член становится жертвой вооруженной агрессии, другие страны ЕС "обязаны помогать ей всеми возможными средствами,
– говорится в статье.
Предполагают, что это лучший вариант, чем членство в НАТО, поскольку его устав обязывает своих членов принять для помощи союзнику те действия, которые "считают необходимыми". Соглашение же о ЕС обязывает членов задействовать "все возможные средства".
В то же время пункт о взаимной обороне Европейского Союза до сих пор никогда не был проверен в условиях военного нападения со стороны другого государства. Впрочем, известно, что в 2015 году Франция его использовала после террористических атак в Париже.
Несмотря на вышеупомянутое, все это действует при условии членства в ЕС, вступление в который в случае Украины может длиться еще не один год. Не в последнюю очередь из-за сопротивления друзей Москвы внутри ЕС, среди которых, в частности, премьер Венгрии Виктор Орбан.
Возможное вступление Украины в ЕС
Владимир Зеленский недавно подчеркнул важность вступления Украины в ЕС как гарантии безопасности в случае заключения мирного соглашения и обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вопрос обороны.
Ранее в разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом он заявил, что Украина выполнила все обязательства по вступлению в ЕС. Киев уже готов к открытию первого переговорного кластера по этому поводу.
Напомним, в конце июля премьер-министр Венгрии снова высказался против вступления Украины в ЕС. По его мнению, это принесет войну в Европейский союз, а Будапешт хочет остаться в стороне от этого.
К слову, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина вряд ли станет членом Европейского Союза в ближайшие 9 лет. А именно до завершения следующего бюджетного периода, который продлится до 2034 года.