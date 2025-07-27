С таким тезисом политик выступил в субботу, 26 июля, в летнем лагере Тушваньош в Румынии. Его цитирует сайт венгерского правительства, передает 24 Канал.

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Что заявил Орбан 26 июля?

По словам венгерского премьера, вероятность мировой войны постоянно растет. Среди признаков – усиление соперничества между великими державами и гонки вооружений, а также увеличение количества вооруженных конфликтов.

Зато Венгрия якобы должна готовиться к тому, чтобы остаться в стороне от конфликта, поскольку нуждается в тишине и стратегическом спокойствии.

Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это тоже приведет к войне, даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову. Пределы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому мы должны сосредоточиться прежде всего на региональном мире,

– сказал Орбан.

Для этого Венгрия должна развивать хорошие отношения со всеми мировыми центрами силы. "Необходимо, чтобы все крупные государства были экономически и финансово заинтересованы в успехе Венгрии, то есть никто не должен быть заинтересован в уничтожении и ослаблении Венгрии", – делится своими выводами премьер.

Напомним, накануне он предложил вместо вступления в ЕС "стратегическое сотрудничество", которое будет "прагматичным, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции". Членство Украины как "буферного государства" якобы принесет войну в Европу.