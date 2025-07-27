З такою тезою політик виступив у суботу, 26 липня, у літньому таборі Тушваньош у Румунії. Його цитує сайт угорського уряду, передає 24 Канал.

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Що заявив Орбан 26 липня?

За словами угорського прем'єра, імовірність світової війни постійно зростає. Серед ознак – посилення суперництва між великими державами та гонитви озброєнь, а також збільшення кількості збройних конфліктів.

Натомість Угорщина нібито повинна готуватися до того, аби залишитися в стороні від конфлікту, оскільки потребує тиші та стратегічного спокою.

Україну не можна приймати до ЄС, оскільки це теж призведе до війни, навіть якщо весь Брюссель перевернеться з ніг на голову. Межі дипломатичного та силового впливу Угорщини очевидні. Тому ми повинні зосередитися насамперед на регіональному мирі,

– сказав Орбан.

Для цього Угорщина мала б розвивати добрі відносини з усіма світовими центрами сили. "Необхідно, щоб усі великі держави були економічно і фінансово зацікавлені в успіху Угорщини, тобто ніхто не повинен бути зацікавлений у знищенні та ослабленні Угорщини", – ділиться своїми висновками прем'єр.

Нагадаємо, напередодні він запропонував замість вступу до ЄС "стратегічну співпрацю", яка буде "прагматичною, гнучкою та ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції". Членство України як "буферної держави" нібито принесе війну в Європу.