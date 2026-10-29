Худший сценарий выборов: до чего готовиться Трампу

Политическое противостояние в США в неблагоприятных условиях может привести к нежелательным последствиям и препятствовать определенным государственным процессам. Все это может затруднить дальнейшие действия команды республиканцев.

При пессимистическом развитии событий политические оппоненты Трампа могут обрести решающие рычаги влияния на процессы в стране. Такое предположение в эфире 24 Канала высказал политолог Валентин Гладких.

Что может означать потеря контроля над парламентом?

Если по итогам выборов в Сенате и Конгрессе сформируется большинство представителей Демократической партии, это кардинально изменит баланс власти. Законодатели смогут существенно ограничивать деятельность республиканца и тормозить основные государствообразующие процессы.

В таком случае под ударом окажется не только продвижение законодательных инициатив, но и формирование команды власти, ведь утверждение кандидатов станет крайне сложной задачей.

Это будет означать, что они будут просто блокировать некоторые инициативы Трампа, что вместе с возможными кадровыми назначениями будут весьма проблематично проходить через эти представительные законодательные органы,

– отметил эксперт.

Таким образом, администрация Трампа рискует оказаться в состоянии длительного противостояния и законодательного паралича.

Возможен ли в отношении Трампа сценарий с импичментом?

Помимо блокирования решений, демократическое большинство может прибегнуть к крайним мерам политического давления. Самым опасным развитием ситуации для политика станет запуск юридического механизма лишения полномочий.

Эксперт отметил, что этот путь является длительным и потребует значительных ресурсов, однако такой вариант нельзя сбрасывать со счетов:

Худший сценарий для Трампа – это начало процедуры импичмента. Сколько времени это может занять? Много…

– отметил эксперт.

Стоит отметить, что вопрос о том, действительно ли Трампу грозит импичмент, уже неоднократно поднимался специалистами на нашем канале при оценке основных рисков, связанных с американским лидером.

В то же время более широкий контекст предвыборной гонки в Соединенных Штатах и ее влияние на международную политику ранее подробно анализировались в интервью бывшего сотрудника Госдепа.