После вторжения неизвестных беспилотников в воздушное пространство Дании Великобритания отправила стране антидронные технологии. Они должны остановить новые атаки врага.

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил решение о помощи Дании в борьбе с неизвестными беспилотниками в ее воздушном пространстве. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью изданию Politico.

Какова реакция Британии?

Из-за частых нарушений воздушного пространства Дании, в частности нарушения работы нескольких аэропортов Великобритания направит Дании технологию борьбы с беспилотниками.

Джон Гили заявил, что нынешний уровень активности и агрессии в "серой зоне" является испытанием для Великобритании и других стран.

Также министр резко высказался о сопернике из Лейбористской партии с правого крыла. Мол, Найджел Фараджа проявляет симпатию и уважение к Путину, тогда как Лондон противостоит России.

"В Найджеле Фараджи есть что-то очень подозрительное, не так ли?", –

добавил он.

Гили отметил, что Великобритания уверена в поддержке США. По его словам Трамп сдержит обещание сохранить преданность НАТО.

Также министр отметил, что глава Пентагона Пит Хегсет дал понять: Америка ожидает большей активности от Европы, но не планирует отступать.

Чьи БпЛА нарушали воздушное пространство Дании?

Как отмечают в правительстве Дании, оператор, который управлял неизвестными беспилотниками над аэропортами является "профессиональным исполнителем".

Впрочем утверждать, что это дело рук России они не могут из-за отсутствия доказательств.

Нарушения воздушного пространства были зафиксированы в нескольких аэропортах страны. В частности аэропорт Ольборг и Биллунн были вынуждены приостановить свою работу на несколько часов. О появлении дронов сообщили еще три меньшие аэропорты.

К слову, полковник запаса ВСУ летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заявил 24 Каналу, что россияне и в дальнейшем будут продолжать провоцировать Европу дронами и самолетами, пока страны НАТО не покажут "красную линию".

Эксперт отметил, что реакция НАТО должна быть такой же решительной, как у Турции, когда последняя уничтожила российский Су-24, который нарушал ее воздушное пространство.

Он уверен, что такие провокации россиян будут пока страны НАТО не начнут сбивать российские самолеты и БпЛА.

Что известно о похожих инцидентах в Европе?