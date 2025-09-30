Технології, що зупинять дрони: Британія озброює Данію після атак на аеропорти, – Politico
- Велика Британія надала Данії антидронові технології після вторгнення невідомих безпілотників у повітряний простір країни.
- Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив підтримку Данії та наголосив на важливості співпраці з США для протистояння загрозам.
Після вторгнення невідомих безпілотників у повітряний простір Данії Велика Британія відправила країні антидронові технології. Вони мають зупинити нові атаки ворога.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив рішення про допомогу Данії у боротьбі із невідомими безпілотниками у її повітряному просторі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю виданню Politico.
Якою є реакція Британії?
Через часті порушення повітряного простору Данії, зокрема порушення роботи кількох аеропортів Велика Британія надішле Данії технологію боротьби із безпілотниками.
Джон Гілі заявив, що нинішній рівень активності та агресії в "сірій зоні" є випробуванням для Великої Британії та інших країн.
Також міністр різко висловився про суперника з Лейбористської партії з правого крила. Мовляв, Найджел Фараджа виявляє симпатію та повагу до Путіна, тоді як Лондон протистоїть Росії.
"У Найджелі Фараджі є щось дуже підозріле, чи не так?", –
додав він.
Гілі наголосив, що Британія впевнена у підтримці США. За його словами Трамп стримає обіцянку зберегти відданість НАТО.
Також міністр зазначив. що глава Пентагону Піт Хегсет дав зрозуміти: Америка очікує більшої активності від Європи, але не планує відступати.
Чиї БпЛА порушували повітряний простір Данії?
Як зазначають в уряді Данії, оператор, який керував невідомими безпілотниками над аеропортами є "професійним виконавцем".
Втім стверджувати, що це справа рук Росії вони не можуть через відсутність доказів.
Порушення повітряного простору були зафіксовані у кількох аеропортах країни. Зокрема аеропорт Ольборг та Біллунн були змушені призупинити свою роботу на кілька годин. Про появу дронів повідомили ще три менші аеропорти.
До слова, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заявив 24 Каналу, що росіяни і надалі продовжуватимуть провокувати Європу дронами та літаками, допоки країни НАТО не покажуть "червону лінію".
Експерт наголосив, що реакція НАТО має бути такою ж рішучою, як у Туреччини, коли остання знищила російський Су-24, який порушував її повітряний простір.
Він впевнений, що такі провокації росіян будуть допоки країни НАТО не почнуть збивати російські літаки та БпЛА.
Що відомо про схожі інциденти в Європі?
- 28 вересня був зафіксований рух невідомих безпілотників над військовими об'єктами Данії. Влада заборонила користуватись БпЛА.
- Над газовим родовищем у північному морі у Норвегії зафіксували невідомий літальний апарат. Його помітили співробітники. Наразі триває розслідування.
- Щонайменше в дев'яти країнах Європи у 2025 році був порушений повітряний простір невідомими БпЛА.