Після вторгнення невідомих безпілотників у повітряний простір Данії Велика Британія відправила країні антидронові технології. Вони мають зупинити нові атаки ворога.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підтвердив рішення про допомогу Данії у боротьбі із невідомими безпілотниками у її повітряному просторі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю виданню Politico.

Якою є реакція Британії?

Через часті порушення повітряного простору Данії, зокрема порушення роботи кількох аеропортів Велика Британія надішле Данії технологію боротьби із безпілотниками.

Джон Гілі заявив, що нинішній рівень активності та агресії в "сірій зоні" є випробуванням для Великої Британії та інших країн.

Також міністр різко висловився про суперника з Лейбористської партії з правого крила. Мовляв, Найджел Фараджа виявляє симпатію та повагу до Путіна, тоді як Лондон протистоїть Росії.

"У Найджелі Фараджі є щось дуже підозріле, чи не так?", –

додав він.

Гілі наголосив, що Британія впевнена у підтримці США. За його словами Трамп стримає обіцянку зберегти відданість НАТО.

Також міністр зазначив. що глава Пентагону Піт Хегсет дав зрозуміти: Америка очікує більшої активності від Європи, але не планує відступати.

Чиї БпЛА порушували повітряний простір Данії?

Як зазначають в уряді Данії, оператор, який керував невідомими безпілотниками над аеропортами є "професійним виконавцем".

Втім стверджувати, що це справа рук Росії вони не можуть через відсутність доказів.

Порушення повітряного простору були зафіксовані у кількох аеропортах країни. Зокрема аеропорт Ольборг та Біллунн були змушені призупинити свою роботу на кілька годин. Про появу дронів повідомили ще три менші аеропорти.

До слова, полковник запасу ЗСУ льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан заявив 24 Каналу, що росіяни і надалі продовжуватимуть провокувати Європу дронами та літаками, допоки країни НАТО не покажуть "червону лінію".

Експерт наголосив, що реакція НАТО має бути такою ж рішучою, як у Туреччини, коли остання знищила російський Су-24, який порушував її повітряний простір.

Він впевнений, що такі провокації росіян будуть допоки країни НАТО не почнуть збивати російські літаки та БпЛА.

Що відомо про схожі інциденти в Європі?