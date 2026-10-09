Чума в России напугала Европу: Германия рассматривает ограничения, а Литва ужесточила предупреждения

Германия не исключает введения строгих ограничений на поездки в Россию из-за угрозы возможной вспышки чумы. Между тем Литва обновила рекомендации для своих граждан, призвав их воздерживаться от поездок в Иркутскую область.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль и Министерство иностранных дел Литвы.

Как Европа реагирует на чуму в России?

Инцидент произошел в Иркутске, в лаборатории научно-исследовательского противочумного института. Один из сотрудников учреждения скончался. По официальным заявлениям российских властей, причиной смерти стала пневмония, однако в регионе зафиксировали еще один подозрительный случай.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил обеспокоенность ситуацией и призвал Москву предоставить вичерпную информацию о событии.

У мира есть вопросы, и Россия должна на них ответить. Мы не можем и не будем рисковать,

– заявил он, добавив, что не исключает введения "суровых ограничений на поездки в Россию".

На фоне сообщений о возможных случаях легочной чумы в Иркутской области Министерство иностранных дел Литвы обновило рекомендации для граждан, планирующих поездки в Россию или уже находящихся там.

Уровень предупреждения остался прежним: литовцам, как и раньше, рекомендуют не посещать Россию, а тем, кто уже находится на ее территории, – немедленно выехать.

В ведомстве уточнили, что рекомендации дополнили двумя пунктами. Первый касается призыва не ехать в Иркутск и Иркутскую область из-за возможных случаев легочной чумы. Второй предупреждает о рисках, связанных с украинскими ответными ударами по территории России.

Отметим, что посольство США в Москве призвало американских граждан немедленно покинуть Россию на фоне сообщений о возможной вспышке легочной чумы в Иркутской области. Дипломаты внимательно следят за ситуацией после сообщений о смерти человека и введении карантинных мер в регионе.

Американцам, находящимся вблизи возможного очага заболевания, рекомендуется следовать указаниям местных органов здравоохранения и избегать зараженных учреждений. В случае появления температуры или респираторных симптомов гражданам советуют обратиться за медицинской помощью.

Также им рекомендуют следить за состоянием здоровья в течение 14 дней после пребывания в регионе.

В то же время Государственный департамент США сохраняет для России самый высокий, четвертый уровень предупреждения о поездках – "не ездить". Американцев предостерегают от поездок в страну из-за рисков незаконного задержания и проблем с безопасностью, а тем, кто уже находится там, советуют выехать.

Возможности США по оказанию помощи своим гражданам в России ограничены, поэтому им рекомендуют заранее подготовить план выезда и проверить возможности медицинской эвакуации.