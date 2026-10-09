Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль та Міністерство закордонних справ Литви.

Як Європа реагує на чуму у Росії?

Інцидент стався в Іркутську, у лабораторії науково-дослідного протичумного інституту. Один зі співробітників закладу помер. За офіційними заявами російської влади, причиною смерті стала пневмонія, проте в регіоні зафіксували ще один підозрілий випадок.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив занепокоєння ситуацією та закликав Москву надати вичерпну інформацію про подію.

У світу є питання, і Росія повинна дати на них відповіді. Ми не можемо і не будемо ризикувати,

– заявив він, додавши, що не виключає запровадження "суворих обмежень на подорожі до Росії".

На тлі повідомлень про можливі випадки легеневої чуми в Іркутській області Міністерство закордонних справ Литви оновило рекомендації для громадян, які планують поїздки до Росії або вже перебувають там.

Рівень попередження залишився незмінним: литовцям, як і раніше, рекомендують не відвідувати Росію, а тим, хто вже перебуває на її території, – негайно виїхати.

У відомстві уточнили, що рекомендації доповнили двома пунктами. Перший стосується заклику не їхати до Іркутська та Іркутської області через можливі випадки легеневої чуми. Другий попереджає про ризики, пов'язані з українськими ударами у відповідь по території Росії.

Зауважимо, що посольство США в Москві закликало американських громадян негайно залишити Росію на тлі повідомлень про можливий спалах легеневої чуми в Іркутській області. Дипломати уважно стежать за ситуацією після повідомлень про смерть людини та запровадження карантинних заходів у регіоні.

Американцям, які перебувають поблизу можливого осередку захворювання, рекомендують дотримуватися вказівок місцевих органів охорони здоров’я та уникати уражених закладів. У разі появи температури або респіраторних симптомів громадянам радять звернутися по медичну допомогу.

Також їм рекомендують стежити за станом здоров’я протягом 14 днів після перебування в регіоні.

Водночас Державний департамент США зберігає для Росії найвищий, четвертий рівень попередження щодо подорожей – "не подорожувати". Американців застерігають від поїздок до країни через ризики незаконного затримання та проблеми з безпекою, а тим, хто вже перебуває там, радять виїхати.

Можливості США допомагати своїм громадянам у Росії обмежені, тому їм рекомендують заздалегідь підготувати план виїзду та перевірити можливості медичної евакуації.