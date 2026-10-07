На фоне сложившейся ситуации гражданам США, находящимся в России, в очередной раз рекомендовали немедленно покинуть страну. Об этом сообщило посольство США в Москве.

Что известно о ситуации с чумой?

В посольстве США заявили, что внимательно следят за ситуацией в Иркутской области, где сообщается о подозрении на легочную чуму. Дипломаты сослались на сообщения прессы о смерти человека и связанных с этим карантинных мерах.

Гражданам США, находящимся в районе возможной вспышки, рекомендовали следовать указаниям местных органов здравоохранения, избегать зараженных учреждений и обращаться за медицинской помощью в случае появления температуры или респираторных симптомов. Также американцам рекомендуют следить за состоянием здоровья в течение 14 дней после пребывания в регионе.

В то же время в Госдепартаменте США напомнили, что рекомендация относительно поездок в Россию остается на самом высоком, четвертом уровне – "не путешествовать". Американцам, которые уже находятся в стране, рекомендуют немедленно выехать, а тем, кто планирует поездку, – воздержаться от нее из-за рисков незаконного задержания и проблем с безопасностью.

В посольстве также подчеркнули, что возможности правительства США помогать своим гражданам в России ограничены, особенно за пределами Москвы. Американцам советуют заранее подготовить план выезда на случай чрезвычайной ситуации и проверить возможности медицинской эвакуации в рамках туристической страховки.

Напомним, в России продолжают вводить противоэпидемические меры на фоне сообщений о возможном всплеске чумы в Иркутской области. В частности, на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели обязательный масочный режим, а в четырех больницах и одном роддоме Иркутска ввели трехнедельный карантин.

Причиной ужесточения мер стала смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. После ее смерти 189 человек поместили под карантинный надзор из-за возможного контакта с женщиной.

По данным местных СМИ, Шипилова могла быть заражена легочной чумой, однако власти это отрицают. В то же время российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, назвал маловероятной версию о заражении из-за якобы разбитой пробирки.